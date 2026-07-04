EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор

Играли на PC

Жанр Командный шутер Издатель 1047 Games Разработчик 1047 Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470, 7 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4770 3,4 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Дата выхода 24 июня 2026 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Текст (некачественный ИИ-перевод) Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт

Lawbreakers, Hyper Scape, Concord, Highguard — эти проекты на слуху… как примеры того, как не стоит запускать сетевые шутеры в переполненной нише. У каждой игры были свои особенности и интересные находки, но их оказалось недостаточно, чтобы удержать стабильную базу игроков, да и ошибок на разных этапах их создатели допустили с избытком, что и привело к закономерным провалам и закрытиям. А ещё эти примеры показывают, насколько рискованной сейчас оказывается ниша сетевых шутеров, и насколько аккуратно к ней надо подходить.

Студия 1047 Games знает это не понаслышке — запуск её Splitgate 2 оказался весьма неоднозначным, а работа над ошибками воплотилась в Splitgate: Arena Reloaded. Эта игра формально жива, но дышит на ладан со средним показателем онлайна в несколько сотен игроков. И, учитывая этот контекст, студия всё же рискнула выпустить в ранний доступ ещё один сетевой экшен — EMPULSE. Да ещё и не по условно-бесплатной модели, а за деньги. Правда, стоит отдать должное разработчикам, других платежей в проекте пока что не предусмотрено. Да и сулит игра немало: бодрый геймплей, основанный на стремительном перемещении во всех направлениях, огромный простор для тактических изысков и боевые мехи.

Пожалуй, главное достоинство EMPULSE — простота концепции и понятность механик. В отличие от какой-нибудь Highguard, где на изучение правил, принципов и нюансов систем могло уйти несколько часов, в EMPULSE всё понятно сразу. Есть ваша команда, есть противники, есть конкретное и прозрачное условие победы в каждом из игровых режимов. В классическом командном «дефматче» — убить больше противников за отведённое время, чем вражеская команда; в захвате меха — взять под контроль и доставить на свою базу огромного робота; в «управлении» (перевод на русский в игре довольно посредственный, давайте назовём этот режим «контролем») — контролировать зоны, держа в уме лимит перерождений; в награде за меха — охотиться на вражеских роботов и стараться защищать своих, а, например, в Upload (это название просто не перевели) предстоит захватить вирус и доставить его на базу противника.

В представленных режимах ощущается вдохновение многопользовательскими проектами «старой школы» вроде Unreal Tournament или Quake III Arena, да и скорости здесь примерно такие же. А вот инструменты и способы боевого передвижения опираются на более современные проекты, вроде серии Call of Duty: Black Ops или дилогии Titanfall: бег по стенам, крюк-кошка, скольжение, реактивный ранец — всё это задаёт высокую динамику матчей. Да и реализован каждый из аспектов отлично: чувствуется инерция персонажа, взаимодействие с поверхностями происходит корректно, да и пользоваться всеми возможными манёврами доставляет огромное удовольствие. Стоит вам приноровиться, и вот вы стремительным вихрем несётесь по карте, устраняете зазевавшегося бедолагу в подкате, уходите от града вражеских пуль на крюке, облетаете противника и, пробегая по стене, расправляетесь и с этим врагом.

Разумеется, другие игроки тоже владеют лихой эквилибристикой, а потому останавливаться нельзя ни на секунду, и, поднаторев, стараться делать максимально непредсказуемые связки движений. А чтобы получить преимущество, стоит обратить внимание на перки, что помогут стать ещё смертоноснее. Например, можно восстанавливать немного здоровья и временно повышать скорость передвижения при убийствах, ускорять перезарядку и смену оружия, или же частично перезаряжать магазин и уменьшать время восстановления крюка и гранат P.A.I.N.T. за каждый «фраг».

Система P.A.I.N.T., кстати, слегка напомнила мне Splatoon, как минимум визуально. Гранаты окрашивают поражённую область в определённый цвет, сулящий тот или иной эффект при нахождении в расцвеченной зоне. Зелёный P.A.I.N.T. лечит, синий увеличивает высоту прыжка, оранжевый создаёт зону ускорения, ну а красный, естественно, наносит урон. Гранаты вносят изрядное тактическое разнообразие в игровой процесс, а их грамотное применение может принести весомую пользу команде. А ещё P.A.I.N.T. делает перестрелки зрелищными и эффектными.

Но главным боевым инструментом является огнестрел. Выбор стволов тут, конечно, не как в Call of Duty, но всё же разнообразие присутствует: тройка штурмовых винтовок, пара пистолетов-пулемётов, столько же снайперских ружей, мощный пистолет, тяжёлый пулемёт и дробовик. Некоторые выдаются сразу, а другие можно получить либо при прокачке общего уровня (считайте это бесплатным «боевым пропуском»), либо достать из лутбоксов, которые покупаются за валюту или выдаются за выполнение заданий. Стрелять приятно, пусть отдача и не так хороша, как в той же Titanfall. У каждой единицы арсенала, как и положено, свои области применения, свои рабочие дистанции, скорость стрельбы, а иногда и тип боеприпасов (например, ПП Percussion стреляет взрывными патронами). Почти все параметры можно в небольшом диапазоне скорректировать с помощью обвесов.

Набор этих обвесов един для всех стволов, но для каждого конкретного их нужно открывать путём повышения уровней конкретной пушки. На одно оружие можно повесить до двух модификаций, так что подходить к сборке надо с умом. Дробовику можно добавить дальности действия или прикрутить свойство замедления регенерации здоровья, чтобы раненный противник, даже если выйдет из-под огня, не успел восстановиться. Штурмовые винтовки можно оснастить увеличенными магазинами или лазерным прицелом для пущей точности. А на скорострельные ПП, к примеру, можно поставить надёжную рукоятку, что уменьшит разброс пуль, или же особый тип патронов, что помечает врагов при попадании. И, конечно, каждому стволу пригодится увеличенный урон, что будет особенно кстати на картах, где присутствуют мехи.

Гигантские боевое роботы — ещё одно интересное заимствование из легендарной Titanfall. Мехи оснащены активируемыми щитами, реактивными двигателями для дальних и высоких рывков, ракетной установкой, а также пулемётами и своим пулом перков. При грамотном пилотировании стальные гиганты могут оказывать серьёзное влияние на бой, а в некоторых режимах и вовсе являются ключевой целью. Скажем, как в уже упомянутой награде за меха, где один из участников команды перерождается сразу в кабине машины, и становится целью номер один для вражеской команды. Ну а, скажем, в командном бое насмерть мехи периодически появляются на карте, и забраться внутрь может любой желающий. И это отличная идея, ведь роботы могут серьёзно нажать на вражескую команду и обеспечить ощутимый перевес по очкам.

Словом, EMPULSE абсолютно неожиданно оказалась лихой, весёлой, сочащейся адреналином сетевой забавой, в которой я с удовольствием провела время. И, если повезёт, буду заходить ещё. Именно «если повезёт», ведь у проекта есть не только крутой игровой процесс, но и несколько фундаментальных проблем, решить которые студии 1047 Games надо как можно скорее, или же для EMPULSE можно будет составлять эпитафию…

Несмотря на приятные впечатления от динамичного игрового процесса, отлично реализованного перемещения, приятной стрельбы и любопытных режимов, у проекта есть и парочка недостатков. Среди них я бы выделила блёклый и невыразительный визуальный стиль, и не самые оригинальные локации (стеклянные корпоративные здания, канализации, склады — никого таким набором не удивишь). Также ощущается и малое количество контента — пушек, карт, режимов. Это, конечно, ранний доступ, но сетевые игры живут постоянной аудиторией. А тут всё основное наполнение можно вдоль и поперёк перещупать часов за пять-семь. И это с учётом довольно медленного подбора матчей, особенно если вы захотите «серьёзной» игры в рейтинговом режиме.

Главная же проблема EMPULSE кроется в формате её распространения. Игра пусть и не продаётся за цену «больших» проектов, но даже её символическая стоимость в пару чашек кофе явно отпугнула немало игроков, пусть и других трат шутер не предлагает. И геймеров легко понять — мало кто захочет тратить деньги и время на проект в раннем доступе с туманными перспективами, учитывая то, как часто игры этого направления закрываются, едва стартовав.

И всё же в 1047 Games сделали ставку на платную модель распространения, что привело к закономерному результату: на пике в EMPULSE играло всего 2860 человек (статистика в Steam). Это сказалось и на скорости подбора матчей: в лучшем случае вы отправитесь в горнило боя через пару минут, в худшем — проторчите в очереди больше десяти, плюнете и пойдёте играть во что-нибудь другое. А ещё, если вы запускаете проект из РФ, то будьте готовы задействовать средства обхода блокировок — без них вы просто не зайдёте в EMPULSE. В целом, ничего нового, но факт досадный — российских геймеров оттолкнёт.

С такими вводными даже удивительно, что за неделю средний показатель онлайна не слишком-то и упал — вечерами в игре всё так же набирается по две с половиной тысячи игроков, что, конечно, заслуга крепкой геймплейной основы. Но вот насколько этого импульса хватит, и сможет ли проект пережить хотя бы пару месяцев раннего доступа — вопрос открытый. Но если вы любите лихие сетевые шутеры, соскучились по Titanfall, готовы рискнуть и дать шанс перспективному проекту, то EMPULSE — не худший способ потратить чуть больше пятисот рублей.

EMPULSE

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