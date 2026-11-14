Queen's Domain — по заветам FromSoftware. Рецензия

Жанр Ролевая игра Издатель Future Friends Games Разработчик Freshly Baked Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7500 3,4 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 560, 2 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 1700x 3,4 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Дата выхода 30 октября 2026 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PC

Многие геймеры, далёкие от ретро-игр, порой недоумевают — почему в проекты с графикой времён палеозоя вообще кто-то играет. А всё просто: когда командам не нужно гнаться за фотореалистичностью, растущими масштабами и «хотелками» инвесторов, они могут сфокусироваться на главном — увлекательном игровом процессе. За последние годы у нас появилось немало прекрасных примеров такого подхода: лихая наследница F.E.A.R., симулятор «однорукого бандита» в выгребной яме, чудесное приключение, вдохновлённое классическими «Зельдами», напряжённый лавкрафтианский стелс-экшен на Диком Западе и множество других прекрасных проектов. И свеженькая Queen's Domain ничуть не теряется на их фоне, а дарит захватывающее, сложное, комплексное и абсолютно самобытное приключение.

Эпоха процветания королевства Бамаэн подошла к концу — с пробуждением королевы Сираацу в мир возвращается древнее зло, звери наполняются жаждой крови, мёртвые поднимаются из могил, а ужасающие бестии снова бродят по земле. Всё это не сулит ничего хорошего для человечества, а потому король Гиус Абраон снаряжает экспедицию на остров Неасид, к месту упокоения королевы, чтобы не дать древней напасти расправить крылья. Мероприятие явно пошло не по плану — месяцы минули, а от тех, кто отправился на остров, ни единой весточки. Придётся нам, наследному принцу, снарядить вторую экспедицию на проклятый остров, и продолжить дело отца.

Впрочем, нас также постигает незавидная судьба — тёмное провидение топит корабль на подступах к острову. А мы очухиваемся на берегу, без снаряжения, без команды и без малейшего понимания, что делать дальше. К счастью, кое-кто из экипажа всё же уцелел, а у служивых даже найдётся для нас ржавый клинок — всё для особы королевской крови. А вот как быть, что делать и куда идти — уже задачки со звёздочкой, ведь карты местности у нас нет (и, к слову, не будет), указания туманны, пути неочевидны, а местная живность (да и нежить тоже) способна отправить наследника престола к праотцам в два счёта.

Игровая основа Queen's Domain, как несложно догадаться, состоит из изучения местности, попыток понять расплывчатые указания, открытия коротких путей, схваток с опасными врагами, освоения сложной боевой системы и многочисленных смертей, поджидающих за каждым углом. Всё это звучит знакомо, не так ли? С первых же минут Queen's Domain приобретает отчётливое созвучие с легендарной классикой от FromSoftware. Речь, конечно же, о серии King’s Field, испепелявшей геймерские стулья задолго до «душевных» игр. И хоть новинка во многом придерживается игровой философии классики, игровой опыт здесь всё же куда более комфортный в мелочах, пусть и не менее суровый.

Как минимум интерфейс, анимации, принцип использования предметов и взаимодействие с экипировкой исполнены с оглядкой на тридцать лет прогресса. Боевая система тоже куда более отзывчивая и динамичная, чем в легендарном примере для подражания, хотя, конечно, всё равно потребует некоторого привыкания. Например, неочевидная особенность: единичные удары, особенно поначалу, наносят так мало урона, что даже самых простых врагов придётся ковырять минутами, а вот если подержать кнопку атаки подольше и вложить в оплеуху всю выносливость, то урон уже будет куда более значительным. Но придётся рассчитать подобный удар так, чтобы, истратив всю выносливость, не подставиться под смертоносную вражескую атаку.

Чем дольше вы играете, тем больше хитростей начнёте открывать — например, выработаете свой особый способ движения в бою, или заучите анимации атак врагов, чтобы выверять и наносить сокрушительные атаки без риска нарваться на мгновенную расплату. Да и разнообразный арсенал позволяет уменьшить опасность от чрезмерно близких контактов с местной фауной. У каждого оружия есть дополнительная атака, позволяющая нанести заметный урон с расстояния: сделать укол с отскоком назад, наколдовать похищение жизни, совершить мощный удар в прыжке и так далее. Оружие также разнится по типу урона (колющий, режущий, ударный, ядовитый, магический и прочий), а ещё, если вы достаточно поразмахивали одной конкретной «заточкой», то вас ждёт приятный сюрприз, — ваше колюще-режущее эволюционирует в куда более мощную версию себя с иной или улучшенной дополнительной атакой.

А ещё в схватках немало выручает дальнобойное оружие вроде метательных ножей, чакрамов, игл или, скажем, топориков. Урон они наносят умеренный, но зато хорошо подходят для добивания или «подготовки» супостатов к убийственной оплеухе мечом, либо неплохо справляются со всякой шустрой мелочёвкой. Оружие дальнего боя, как и основное, можно менять на лету (доступно до трёх слотов на каждый тип), что даёт огромный тактический простор и раскрывает невероятное количество интересных боевых комбинаций на любой вкус и ситуацию. Изучать все эти нюансы чрезвычайно интересно, и чем больше вы познаёте особенности «боёвки» Queen's Domain, тем ярче она раскрывается. Впрочем, шикарная боевая система — это лишь половина увлекательных открытий, заготовленных игрой…

⇡#Остров тысячи тайн

Queen's Domain умеет по-настоящему и искренне удивлять — не грандиозными масштабами или лихой постановкой, а локальными ситуациями и маленькими, но значимыми событиями, которые воспринимаются как ваша личная заслуга. Вот вы случайно находите сокрытое в скале подземелье, вот внезапно понимаете, как забраться на недоступный ранее участок локации, вот открываете сундук, а вместо добычи на вас смотрят два безумных хищных глаза, вот в каком-то укромном уголке находите новое, чрезвычайно любопытное оружие или додумываетесь о применении предмета, который завалялся в кармане, — всё это и десятки других подобных ситуаций ждут вас в Queen's Domain. И если вы справедливо отметите, что такое есть практически в каждой ролевой игре в открытом или полуоткрытом мире, то да — но не совсем.

Обнаруживать секреты (да и сюжетные тропинки) в Queen's Domain не так-то просто — карты, напомню, нет, ориентироваться можно только по памяти и компасу, и за ручку здесь никто не ведёт. Игра, конечно, выдаёт инструменты вроде метательных ножей, которыми можно открывать потайные проходы или, скажем, Священный меч Энду, с помощью которого можно делать рывки в воздухе и добираться до отдалённых зон на карте. Но вот где и как применять богатый арсенал, придётся додумываться самостоятельно — иногда методом проб и ошибок, иногда совершая какие-то открытия по чистой случайности. Я вот как-то нашла таким образом целую усыпальницу — в исследовательских целях сиганула со скалы и в полёте увидела проход в подземелье.

Queen's Domain всячески подталкивает пробовать разные подходы, скрупулёзно изучать мир, находить необычные пути и неистово экспериментировать. Благодаря этому каждая находка, каждый секрет и даже просто вдруг возникшая впереди сюжетная тропа воспринимаются как большое свершение, дело наших рук. Ощущается как глоток свежего воздуха на фоне изрядного числа современных ролевых игр, требующих бегать от маркера к маркеру или зачищать «вопросики» на карте.

Кому-то, конечно, такой подход может не прийтись по душе, и это тоже совершенно справедливо — гейм-дизайнерская философия Queen’s Domain требует некоторых эмоциональных, умственных и временны́х вложений со стороны игрока. Но стоит вам выделить вечер, чтобы прочувствовать задумку и понять, по каким правилам существует это произведение и сколько искренних впечатлений оно способно подарить, как от Queen's Domain уже не оторваться.

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Queen's Domain идеально ухватила всё то, что делает многие ролевые игры (и, в частности, проекты FromSoftware) по-настоящему великолепными. Она дарит то самое волшебство свободного исследования и неожиданных открытий, даёт ощущение преодоления трудностей и триумф от достойной награды, держит в тонусе ваше любопытство и желание узнать, что же там такое скрывается во-о-он в том тёмном углу. Дайте ей шанс, и вы не уйдете разочарованными.

Достоинства:

проработанная в мелочах и полная разных нюансов боевая система;

мир под завязку набит тайнами, секретами и событиями;

практически идеально настроенный игровой процесс, не дающий заскучать ни на секунду.

Недостатки:

некоторые игровые особенности и, в частности, боевая система, потребуют привыкания.

Графика Если ретро-эстетика вас не отталкивает, то Queen's Domain побалует стилизованными живописными пейзажами, мрачными атмосферными подземельями и общей нетипичностью визуальных приёмов. Звук Крепкий и уверенный звуковой дизайн дарит полное погружение в мир игры — то жуткий, то мистический, то подозрительно весёлый. Музыкальное оформление получилось довольно изобретательным — правда, некоторые находки пусть и звучат интересно, но их своеобразие спустя некоторое время может слегка утомить. Одиночная игра Ролевое ретро-приключение в духе легендарной King's Field — сложное, интересное и чрезвычайно затягивающее. Оценочное время прохождения Около двадцати часов на прохождение сюжета, порядка шестидесяти на глубокое и подробное изучение острова. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Некоторое своеобразие и требовательность могут оттолкнуть часть геймеров, но те, кто готовы с головой окунуться в это классическое приключение, увидят в Queen's Domain истинный игровой алмаз.

Оценка: 9,0/10

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Queen's Domain

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