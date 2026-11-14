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Queen's Domain — по заветам FromSoftware. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Пока в осеннем инфополе вовсю громыхают AAA-новинки, на улице ценителей инди свой праздник — вышла Queen's Domain, RPG в ретростиле, вдохновлённая легендарной серией от FromSoftware (не той, что вы подумали)! Проект уже набрал внушительную фанатскую базу, тонну положительных отзывов и любовь сообщества. Как и почему — узнайте из нашей рецензии
⇣ Содержание
Жанр Ролевая игра
Издатель Future Friends Games
Разработчик Freshly Baked Games
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7500 3,4 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon RX 560, 2 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 1700x 3,4 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
Дата выхода 30 октября 2026 года
Возрастной ценз От 16 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, Nintendo Switch 2
Официальный сайт

Играли на PC

Многие геймеры, далёкие от ретро-игр, порой недоумевают — почему в проекты с графикой времён палеозоя вообще кто-то играет. А всё просто: когда командам не нужно гнаться за фотореалистичностью, растущими масштабами и «хотелками» инвесторов, они могут сфокусироваться на главном — увлекательном игровом процессе. За последние годы у нас появилось немало прекрасных примеров такого подхода: лихая наследница F.E.A.R., симулятор «однорукого бандита» в выгребной яме, чудесное приключение, вдохновлённое классическими «Зельдами», напряжённый лавкрафтианский стелс-экшен на Диком Западе и множество других прекрасных проектов. И свеженькая Queen's Domain ничуть не теряется на их фоне, а дарит захватывающее, сложное, комплексное и абсолютно самобытное приключение.

Вот и приплыли…

Вот и приплыли…

#Достойный наследник

Эпоха процветания королевства Бамаэн подошла к концу — с пробуждением королевы Сираацу в мир возвращается древнее зло, звери наполняются жаждой крови, мёртвые поднимаются из могил, а ужасающие бестии снова бродят по земле. Всё это не сулит ничего хорошего для человечества, а потому король Гиус Абраон снаряжает экспедицию на остров Неасид, к месту упокоения королевы, чтобы не дать древней напасти расправить крылья. Мероприятие явно пошло не по плану — месяцы минули, а от тех, кто отправился на остров, ни единой весточки. Придётся нам, наследному принцу, снарядить вторую экспедицию на проклятый остров, и продолжить дело отца.

Впрочем, нас также постигает незавидная судьба — тёмное провидение топит корабль на подступах к острову. А мы очухиваемся на берегу, без снаряжения, без команды и без малейшего понимания, что делать дальше. К счастью, кое-кто из экипажа всё же уцелел, а у служивых даже найдётся для нас ржавый клинок — всё для особы королевской крови. А вот как быть, что делать и куда идти — уже задачки со звёздочкой, ведь карты местности у нас нет (и, к слову, не будет), указания туманны, пути неочевидны, а местная живность (да и нежить тоже) способна отправить наследника престола к праотцам в два счёта.

У кристалла вы можете восстановить здоровье (и при этом вернуть всех поверженных врагов к жизни), а также сохраниться — «автосейва» в игре не предусмотрено

У кристалла вы можете восстановить здоровье (и при этом вернуть всех поверженных врагов к жизни), а также сохраниться — «автосейва» в игре не предусмотрено

Игровая основа Queen's Domain, как несложно догадаться, состоит из изучения местности, попыток понять расплывчатые указания, открытия коротких путей, схваток с опасными врагами, освоения сложной боевой системы и многочисленных смертей, поджидающих за каждым углом. Всё это звучит знакомо, не так ли? С первых же минут Queen's Domain приобретает отчётливое созвучие с легендарной классикой от FromSoftware. Речь, конечно же, о серии King’s Field, испепелявшей геймерские стулья задолго до «душевных» игр. И хоть новинка во многом придерживается игровой философии классики, игровой опыт здесь всё же куда более комфортный в мелочах, пусть и не менее суровый.

Как минимум интерфейс, анимации, принцип использования предметов и взаимодействие с экипировкой исполнены с оглядкой на тридцать лет прогресса. Боевая система тоже куда более отзывчивая и динамичная, чем в легендарном примере для подражания, хотя, конечно, всё равно потребует некоторого привыкания. Например, неочевидная особенность: единичные удары, особенно поначалу, наносят так мало урона, что даже самых простых врагов придётся ковырять минутами, а вот если подержать кнопку атаки подольше и вложить в оплеуху всю выносливость, то урон уже будет куда более значительным. Но придётся рассчитать подобный удар так, чтобы, истратив всю выносливость, не подставиться под смертоносную вражескую атаку.

Бои с боссами — серьёзное испытание, особенно если не запастись горой лечебных предметов

Бои с боссами — серьёзное испытание, особенно если не запастись горой лечебных предметов

Чем дольше вы играете, тем больше хитростей начнёте открывать — например, выработаете свой особый способ движения в бою, или заучите анимации атак врагов, чтобы выверять и наносить сокрушительные атаки без риска нарваться на мгновенную расплату. Да и разнообразный арсенал позволяет уменьшить опасность от чрезмерно близких контактов с местной фауной. У каждого оружия есть дополнительная атака, позволяющая нанести заметный урон с расстояния: сделать укол с отскоком назад, наколдовать похищение жизни, совершить мощный удар в прыжке и так далее. Оружие также разнится по типу урона (колющий, режущий, ударный, ядовитый, магический и прочий), а ещё, если вы достаточно поразмахивали одной конкретной «заточкой», то вас ждёт приятный сюрприз, — ваше колюще-режущее эволюционирует в куда более мощную версию себя с иной или улучшенной дополнительной атакой.

А ещё в схватках немало выручает дальнобойное оружие вроде метательных ножей, чакрамов, игл или, скажем, топориков. Урон они наносят умеренный, но зато хорошо подходят для добивания или «подготовки» супостатов к убийственной оплеухе мечом, либо неплохо справляются со всякой шустрой мелочёвкой. Оружие дальнего боя, как и основное, можно менять на лету (доступно до трёх слотов на каждый тип), что даёт огромный тактический простор и раскрывает невероятное количество интересных боевых комбинаций на любой вкус и ситуацию. Изучать все эти нюансы чрезвычайно интересно, и чем больше вы познаёте особенности «боёвки» Queen's Domain, тем ярче она раскрывается. Впрочем, шикарная боевая система — это лишь половина увлекательных открытий, заготовленных игрой…

Угнаться за маленькой бестией не так-то просто, но награда в виде наличности мотивирует

Угнаться за маленькой бестией не так-то просто, но награда в виде наличности мотивирует

#Остров тысячи тайн

Queen's Domain умеет по-настоящему и искренне удивлять — не грандиозными масштабами или лихой постановкой, а локальными ситуациями и маленькими, но значимыми событиями, которые воспринимаются как ваша личная заслуга. Вот вы случайно находите сокрытое в скале подземелье, вот внезапно понимаете, как забраться на недоступный ранее участок локации, вот открываете сундук, а вместо добычи на вас смотрят два безумных хищных глаза, вот в каком-то укромном уголке находите новое, чрезвычайно любопытное оружие или додумываетесь о применении предмета, который завалялся в кармане, — всё это и десятки других подобных ситуаций ждут вас в Queen's Domain. И если вы справедливо отметите, что такое есть практически в каждой ролевой игре в открытом или полуоткрытом мире, то да — но не совсем.

Обнаруживать секреты (да и сюжетные тропинки) в Queen's Domain не так-то просто — карты, напомню, нет, ориентироваться можно только по памяти и компасу, и за ручку здесь никто не ведёт. Игра, конечно, выдаёт инструменты вроде метательных ножей, которыми можно открывать потайные проходы или, скажем, Священный меч Энду, с помощью которого можно делать рывки в воздухе и добираться до отдалённых зон на карте. Но вот где и как применять богатый арсенал, придётся додумываться самостоятельно — иногда методом проб и ошибок, иногда совершая какие-то открытия по чистой случайности. Я вот как-то нашла таким образом целую усыпальницу — в исследовательских целях сиганула со скалы и в полёте увидела проход в подземелье.

Увы, закрыть сундук и сделать вид, что этой встречи не было, не получится…

Увы, закрыть сундук и сделать вид, что этой встречи не было, не получится…

Queen's Domain всячески подталкивает пробовать разные подходы, скрупулёзно изучать мир, находить необычные пути и неистово экспериментировать. Благодаря этому каждая находка, каждый секрет и даже просто вдруг возникшая впереди сюжетная тропа воспринимаются как большое свершение, дело наших рук. Ощущается как глоток свежего воздуха на фоне изрядного числа современных ролевых игр, требующих бегать от маркера к маркеру или зачищать «вопросики» на карте.

Кому-то, конечно, такой подход может не прийтись по душе, и это тоже совершенно справедливо — гейм-дизайнерская философия Queen’s Domain требует некоторых эмоциональных, умственных и временны́х вложений со стороны игрока. Но стоит вам выделить вечер, чтобы прочувствовать задумку и понять, по каким правилам существует это произведение и сколько искренних впечатлений оно способно подарить, как от Queen's Domain уже не оторваться.

У торговца можно купить множество мощных усилений и полезных вещиц

У торговца можно купить множество мощных усилений и полезных вещиц

***

Queen's Domain идеально ухватила всё то, что делает многие ролевые игры (и, в частности, проекты FromSoftware) по-настоящему великолепными. Она дарит то самое волшебство свободного исследования и неожиданных открытий, даёт ощущение преодоления трудностей и триумф от достойной награды, держит в тонусе ваше любопытство и желание узнать, что же там такое скрывается во-о-он в том тёмном углу. Дайте ей шанс, и вы не уйдете разочарованными.

Достоинства:

  • проработанная в мелочах и полная разных нюансов боевая система;
  • мир под завязку набит тайнами, секретами и событиями;
  • практически идеально настроенный игровой процесс, не дающий заскучать ни на секунду.

Недостатки:

  • некоторые игровые особенности и, в частности, боевая система, потребуют привыкания.

Графика

Если ретро-эстетика вас не отталкивает, то Queen's Domain побалует стилизованными живописными пейзажами, мрачными атмосферными подземельями и общей нетипичностью визуальных приёмов.

Звук

Крепкий и уверенный звуковой дизайн дарит полное погружение в мир игры — то жуткий, то мистический, то подозрительно весёлый.

Музыкальное оформление получилось довольно изобретательным — правда, некоторые находки пусть и звучат интересно, но их своеобразие спустя некоторое время может слегка утомить.

Одиночная игра

Ролевое ретро-приключение в духе легендарной King's Field — сложное, интересное и чрезвычайно затягивающее.

Оценочное время прохождения

Около двадцати часов на прохождение сюжета, порядка шестидесяти на глубокое и подробное изучение острова.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Некоторое своеобразие и требовательность могут оттолкнуть часть геймеров, но те, кто готовы с головой окунуться в это классическое приключение, увидят в Queen's Domain истинный игровой алмаз.

Оценка: 9,0/10

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