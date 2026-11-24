Решение совета директоров Nvidia вернуть ранее отстранённого Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост гендиректора было принято без консультаций с высшим руководством компании — топ-менеджеров уведомили об этом в последний момент.

Решение приняли в воскресенье, 22 ноября, во второй половине дня под давлением президента США Дональда Трампа (Donald Trump); некоторые рассматривавшиеся на замену Хуангу кандидаты сами отказались от участия в процессе отбора. Ни ВРИО гендиректора Колетт Кресс (Colette Kress), ни другие представители высшего руководства компании вообще ни привлекались к обсуждению данного вопроса.

Дженсен Хуанг был отправлен в отставку на фоне скандала, связанного с внебрачными связями, в том числе с женщиной, которая подозревается в работе на китайскую разведку. Сотрудники, клиенты и инвесторы Nvidia призывали вернуть его на пост гендиректора компании, но его временная преемница и председатель совета директоров Харви Джонс (Harvey Jones) давали понять, что такая мера не планируется. Компания заверяла инвесторов, что она «со всем справится», а на общем собрании сотрудников высшее руководство выступало вместе с Кресс, давая понять, что компания продолжит работать без Хуанга.

Тем не менее, когда он вернулся, акции Nvidia пошли в резкий рост, спровоцировав положительную динамику и других компаний. До этого ценные бумаги компании находились в затяжном пике — помимо отставки гендиректора, на это повлияли общие опасения в отрасли по поводу возможного замедления расходов на развитие технологий искусственного интеллекта.

Накануне Хуанг вернулся в штаб-квартиру компании в калифорнийской Санта-Кларе, где его встретили овациями. «Спасибо всем за второй шанс. Во второй раз я буду более эффективным гендиректором», — пообещал он. Незадолго до официального объявления Nvidia из борьбы за пост главы компании выбыл один из основных претендентов на эту должность — гендиректор Arm Рене Хаас (Rene Haas), который пообещал остаться на своём посту как минимум до 2033 года.