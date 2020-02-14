«Живое» фото Meizu 17 Plus демонстрирует полностью безрамочный экран

Мы уже сообщали, что на текущее полугодие намечен анонс флагманского смартфона Meizu 17 на платформе Snapdragon 865. Новые данные говорят о том, что в серию могут войти несколько устройств.

В частности, опубликовано «живое» фото, на котором якобы запечатлён аппарат Meizu 17 Plus (или 17th Plus). На экране смартфона отображается страница с информацией о системе.

Видно, что «сердце» модели — уже упомянутый чип Snapdragon 865 (восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650). Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 512 Гбайт.

Говорится о наличии многомодульной камеры с основным 108-мегапиксельным датчиком и парой сенсоров на 20 млн пикселей. На снимке видно, что дисплей смартфона имеет полностью безрамочный дизайн. Поэтому пока не ясно, какое исполнение получит фронтальная камера. Высказываются предположения, что она может быть спрятана за экраном. Скорее всего, новинка сможет работать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Однако нужно отметить, что достоверность представленной фотографии остаётся под вопросом. Не исключено, что на снимке показан некий другой смартфон, а не Meizu 17 Plus.