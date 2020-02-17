NVIDIA официально представила GeForce MX330 и MX350: до 2,5 раз производительнее Intel Iris Plus

Компания NVIDIA на днях официально представила две новые мобильные видеокарты, которые называются GeForce MX330 и MX350. Новинки предназначены для использования в различных ноутбуках, в основном тонких и лёгких, в качестве несколько более производительной альтернативы встроенной графике.

К сожалению, производитель на своём сайте не уточняет технические характеристики новинок. Однако он приводит информацию об их производительности. По словам самой NVIDIA, видеокарты GeForce MX330 и GeForce MX350 обеспечивают соответственно до 2 и 2,5 раз более высокую производительность, нежели «современная встроенная графика». Здесь NVIDIA подразумевает встроенную графику Intel Iris Plus 11-го поколения с 64 исполнительными блоками в процессоре Core i7-1065G7.

Также компания NVIDIA указывает, что её новые мобильные видеокарты начального уровня оснащаются видеопамятью GDDR5, поддерживают технологии NVIDIA Optimus и GameWorks и актуальные версии популярных API, включая DirectX 12 (12_1), Vulcan 1.1, Open GL 4.6 и OpenCL 1.2.

Прочие технические спецификации новых видеокарт NVIDIA приводит ресурс Notebook Check. Младшая GeForce MX330 построена на чипе Pascal GP108 с 384 ядрами CUDA и тактовыми частотами 1531/1594 МГц. Старшая же GeForce MX350 построена на более мощном чипе GP107 с 640 ядрами CUDA и частотами 1354/1468 МГц. Обе видеокарты получат до 4 Гбайт видеопамяти GDDR5 с эффективной частотой до 7 ГГц и 64-битной шиной.

Первые ноутбуки с видеокартами GeForce MX330 и MX350 должны быть представлены уже в скором будущем, и несколько позже в этом году поступят в продажу.