В Samsung показали процесс производства гибкого смартфона Galaxy Z Flip

Компания Samsung обнародовала видеоролик (см. ниже), демонстрирующий процесс производства смартфона Galaxy Z Flip, оснащённого инновационным гибким дисплеем Dynamic AMOLED Infinity Flex.

Напомним, что экран аппарата, анонсированного 11 февраля, имеет размер 6,7 дюйма по диагонали и обладает разрешением FHD+ (2636 × 1080 точек). Эта панель складывается посредине, благодаря чему длина смартфона уменьшается вдвое.

«За уникальным гаджетом стоят сложный производственный процесс, инновационные технологии Samsung и пристальное внимание к деталям. На каждом этапе разработки компания руководствовалась стремлением помочь пользователям получить максимум от нового интерфейса и форм-фактора смартфона», — заявляет южнокорейская компания.

Спрос на новинку, которая в России стоит около 120 тыс. рублей, оказался очень высоким. По заявлениям Samsung, уже к 15 февраля смартфон был распродан почти во всех странах «первой волны», включая Францию, Корею, Сингапур, Испанию и Соединённые Штаты. Сейчас компания готовится к организации поставок второй партии устройств по всему миру.

В видео показана автоматизированная производственная линия по выпуску Galaxy Z Flip. Кроме того, можно увидеть, как выполняется упаковка смартфонов и их отгрузка с завода.