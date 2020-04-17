Илон Маск: Tesla работает над обновлённой динамической подвеской для Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск сообщил в своём Твиттере, что компания сейчас работает над обновленной динамической подвеской для электрического пикапа Cybertruck. Он также намекнул, что её тестирование может пройти на трассе Baja 1000.

«Мы работаем над увеличением динамического хода пневматической подвески для лучшего преодоления бездорожья. Нужно будет показать на что она способна в Бахе», — рассказал Маск.

Он ссылается на Baja 1000, мексиканскую гонку по пересечённой местности, которая проводится каждый год на полуострове в штате Нижняя Калифорния. В ней участвуют легковые автомобили, грузовики, мотоциклы, квадроциклы и багги, предназначенные для езды по бездорожью.

Напомним, что в ходе анонса Cybertruck глава компании Tesla отметил в числе особенностей электрического пикапа пуленепробиваемый корпус, бронированное стекло и инновационную адаптивную подвеску. Недавно Маска спросили, каким будет клиренс обновлённой версии Cybertruck. Он заявил, что планирует обсудить на следующей неделе всю систему со своей командой специалистов, после чего сможет дать ответ на этот вопрос.

Tesla планирует выпускать три версии Cybertruck — модель с задним приводом и одним мотором, и модели с полноприводными системами AWD с двумя и тремя моторами. Продажи двух последних начнутся в конце 2021 года.