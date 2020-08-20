3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиМКС-модуль «Наука» доставлен на Байконур...
Новости Hardware

МКС-модуль «Наука» доставлен на Байконур для подготовки к запуску

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что 19 августа на космодром Байконур прибыл железнодорожный состав с модулем «Наука», которому в следующем году предстоит войти в состав Международной космической станции (МКС).

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Транспортировка «Науки» с ракетно-космического завода ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на Байконур заняла менее десяти дней. Для перевозки модуля и необходимого оборудования понадобились 14 вагонов.

Теперь специалистам дочерних предприятий Роскосмоса предстоит провести контрольно-измерительные испытания нового МКС-блока, которые станут завершающим этапом изготовления изделия. В частности, будет выполнен большой объём работ, связанных с электрическими тестами —  754 проверки в соответствии с инструкцией. Кроме того, будет осуществлена примерка средств крепления крупногабаритных объектов и пр.

«Испытания должны подтвердить качество проведённых монтажно-сборочных работ, работоспособность систем и качество изделия в целом. Обычно этот этап проходит на заводе-изготовителе, но в этот раз согласно условиям госконтракта и в соответствии с техническим заданием он пройдёт на космодроме», — отмечает Роскосмос.

Модуль-долгострой «Наука», история которого насчитывает более 20 лет, обеспечит дальнейшее развитие российского сегмента МКС. Он, в частности, предоставит новые возможности для проведения исследовательских экспериментов и позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос. Запуск блока намечен на апрель 2021 года. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
По сверхбыстрой схеме космонавты впервые в истории отправятся к МКС 14 октября
Скорость интернета в российском сегменте МКС теперь достигает 180 Мбит/с
Российские космонавты выйдут в открытый космос в конце года
Toyota разрабатывает аккумуляторы, которые увеличат запас хода электромобилей до 1000 км
Илон Маск возмущён тем, что большую часть запусков спутников Пентагона не доверили SpaceX
SpaceX стала рекордсменом по скорости производства спутников: она строит по 120 аппаратов Starlink в месяц
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: мкс, наука, космос, байконур
мкс, наука, космос, байконур
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 9 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 12 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 14 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 10 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 12 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 12 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 14 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 14 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.
Южнокорейские производители нарастили производство памяти на 22 % во втором квартале 14 ч.