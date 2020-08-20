МКС-модуль «Наука» доставлен на Байконур для подготовки к запуску

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что 19 августа на космодром Байконур прибыл железнодорожный состав с модулем «Наука», которому в следующем году предстоит войти в состав Международной космической станции (МКС).

Транспортировка «Науки» с ракетно-космического завода ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на Байконур заняла менее десяти дней. Для перевозки модуля и необходимого оборудования понадобились 14 вагонов.

Теперь специалистам дочерних предприятий Роскосмоса предстоит провести контрольно-измерительные испытания нового МКС-блока, которые станут завершающим этапом изготовления изделия. В частности, будет выполнен большой объём работ, связанных с электрическими тестами — 754 проверки в соответствии с инструкцией. Кроме того, будет осуществлена примерка средств крепления крупногабаритных объектов и пр.

«Испытания должны подтвердить качество проведённых монтажно-сборочных работ, работоспособность систем и качество изделия в целом. Обычно этот этап проходит на заводе-изготовителе, но в этот раз согласно условиям госконтракта и в соответствии с техническим заданием он пройдёт на космодроме», — отмечает Роскосмос.

Модуль-долгострой «Наука», история которого насчитывает более 20 лет, обеспечит дальнейшее развитие российского сегмента МКС. Он, в частности, предоставит новые возможности для проведения исследовательских экспериментов и позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос. Запуск блока намечен на апрель 2021 года.