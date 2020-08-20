Браузер Chrome для Android сообщит пользователям о скомпрометированных паролях

В октябре прошлого года Google представила несколько новых функций конфиденциальности для браузера Chrome. Одна из них позволяет проверить, не был ли какой-либо пароль пользователя скомпрометирован и опубликован в глобальной сети. Теперь же компания начала внедрение данной функции в мобильную версию Chrome для платформы Android.

Источник говорит о том, что в последней тестовой сборке Chrome Canary появился флаг «Массовая проверка пароля» (Bulk password check). Активация этого флага добавляет в настройки браузера функцию «Проверять пароли». Использование данного инструмента позволит проверить все сохранённые в браузере пароли на предмет совпадения с данными, опубликованными в общедоступных базах в сети Интернет.

Если вы хотите испытать новую функцию, то вам потребуется последняя версия Chrome Canary, скачать которую можно в магазине Play Маркет. После загрузки и установки браузере необходимо перейти на страницу chrome://flags и активировать соответствующий параметр. Сделав это, можно переходить к настройкам браузера, где в разделе «Пароли» появится упомянутая функция. Если Chrome в процессе проверки обнаружит скомпрометированные пароли, то он уведомит об этом пользователя.

Стоит отметить, что в последней версии Chrome Canary появилась ещё одна функция, предназначенная для обеспечения безопасности пользовательских данных. Речь идёт об инструменте «Проверка безопасности на Android» (Safety Check on Android). Она активируется путём включения соответствующего флага и создана для защиты данных пользователя, проверки безопасности посещаемых веб-сайтов и др.