Sony представила улучшенный флагман Xperia 1 II с увеличенным объёмом оперативной памяти

Корпорация Sony анонсировала более производительную версию флагманского смартфона Xperia 1 II, официальная презентация которого состоялась ещё в феврале нынешнего года.

Коротко напомним основные характеристики аппарата. Он наделён 6,5-дюймовым дисплеем 4K HDR OLED Cinema Wide с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3840 × 1644 точки. Использован мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865. Основная камера содержит три 12-мегапиксельных блока и датчик 3D iToF для получения информации о глубине сцены. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера. Питание обеспечивает аккумулятор на 4000 мА·ч.

Изначально предлагалась версия Xperia 1 II с 8 Гбайт оперативной памяти. У новой модификации размер ОЗУ увеличен в полтора раза — до 12 Гбайт, что положительно отразилось на производительности.

Представленный вариант смартфона доступен в новом цвете Frosted Black: это матово-чёрное исполнение, на котором не так сильно видны отпечатки пальцев, как на обычном глянцевом корпусе Glossy Black.

Сейчас анонсированная модель Xperia 1 II доступна в Японии по ориентировочной цене €990 евро. О возможных сроках появления аппарата в других регионах ничего не сообщается.