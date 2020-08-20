«Мир, в котором можно почувствовать больше»: в Сеть просочилась телевизионная реклама PlayStation 5

Похоже, Sony готовится начать полномасштабную маркетинговую кампанию PlayStation 5. Совсем недавно в Сеть просочился ролик, с помощью которого консоль будут рекламировать на телевидении.

Видео длится всего тридцать секунд и снято с участием реальной актрисы и декораций. На кадрах показывается база в джунглях, портал между мирами и замёрзшее озеро, под гладью которого находится большой осьминог. Ближе к концу ролика он вырывается и начинает преследовать темнокожую девушку. Закадровый голос в это время вещает о погружении в «мир, дающий возможностью почувствовать больше», чем обычно.

Немного сумбурная нарезка кадров в рекламном видео должна отсылать к игровому разнообразию и возможностям PlayStation 5.

Если у Sony уже готов маркетинговый материал для телевидения, то скоро должна стартовать полномасштабная акция по продвижению PS5 среди широкой аудитории. Вероятнее всего, она начнётся после августовского мероприятия Sony. По слухам, на нём должны анонсировать новые игры для консоли и поделиться прочими подробностями. Возможно, публике назовут цену и дату запуска PlayStation 5.

Напомним, приставка нового поколения от Sony выйдет в двух версиях, стандартной и цифровой, во время осенних праздников 2020 года. Согласно последней информации, в Японии она станет доступна к покупке 14 ноября, а в остальном мире — 20 ноября.