3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиигровые консоли«Мир, в котором можно почувствовать боль...
Новости Hardware

«Мир, в котором можно почувствовать больше»: в Сеть просочилась телевизионная реклама PlayStation 5

Похоже, Sony готовится начать полномасштабную маркетинговую кампанию PlayStation 5. Совсем недавно в Сеть просочился ролик, с помощью которого консоль будут рекламировать на телевидении.

Видео длится всего тридцать секунд и снято с участием реальной актрисы и декораций. На кадрах показывается база в джунглях, портал между мирами и замёрзшее озеро, под гладью которого находится большой осьминог. Ближе к концу ролика он вырывается и начинает преследовать темнокожую девушку. Закадровый голос в это время вещает о погружении в «мир, дающий возможностью почувствовать больше», чем обычно.

Немного сумбурная нарезка кадров в рекламном видео должна отсылать к игровому разнообразию и возможностям PlayStation 5.

Если у Sony уже готов маркетинговый материал для телевидения, то скоро должна стартовать полномасштабная акция по продвижению PS5 среди широкой аудитории. Вероятнее всего, она начнётся после августовского мероприятия Sony. По слухам, на нём должны анонсировать новые игры для консоли и поделиться прочими подробностями. Возможно, публике назовут цену и дату запуска PlayStation 5.

Напомним, приставка нового поколения от Sony выйдет в двух версиях, стандартной и цифровой, во время осенних праздников 2020 года. Согласно последней информации, в Японии она станет доступна к покупке 14 ноября, а в остальном мире — 20 ноября.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Издатель Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 уволил двух ключевых сотрудников проекта
Bloober Team представила видеосравнение ремастера и оригинала Observer и подтвердила ПК-версию
«До 1500 рублей»: в PS Store началась распродажа с хитовыми играми — скидки достигают 85 %
Дату выхода Crysis Remastered опять раскрыли раньше времени — на PS4 игра выйдет уже 21 августа
Нил Дракманн озвучил персонажа в The Last of Us Part II, но никому об этом не сказал
Слухи: Человек-паук пополнит ряды героев Marvel’s Avengers в марте
Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, ps5, sony
playstation 5, ps5, sony
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 9 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 12 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 14 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 10 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 12 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 12 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 14 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 14 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.
Южнокорейские производители нарастили производство памяти на 22 % во втором квартале 14 ч.