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Honor привезёт защищённые часы Watch GS Pro и ноутбуки на AMD Ryzen 4000 на берлинскую выставку IFA 2020

Бренд Honor наметил на 4 сентября крупную презентацию в рамках выставки бытовой электроники IFA 2020 (Internationale Funkausstellung). Теперь стало известно, какие именно новинки покажет принадлежащее компании Huawei подразделение.

Обнародованные тизеры, в частности, говорят о подготовке «умных» наручных часов повышенной прочности Watch GS Pro. Этот гаджет должен заинтересовать путешественников и экстремалов, покоряющих горные вершины. Новинка сможет похвастаться развитыми спортивными функциями. На изображении просматриваются круглый дисплей и физические кнопки управления.

В сегменте портативных компьютеров ожидается анонс ноутбуков Honor MagicBook с процессорами AMD Ryzen 4000. Вероятно, дебютируют модели с экраном разного размера.

Наконец, состоится презентация планшетов Honor Pad 6 и Honor Pad X6, оснащённых дисплеем размером 10,1 и 9,7 дюйма соответственно. Эти устройства, функционирующие под управлением операционной системы Android 10, будут доступны в модификациях с поддержкой сотовой связи 4G/LTE и без. Вместимость флеш-накопителя составит от 32 до 128 Гбайт.

Добавим, что выставка IFA 2020 будет проходить с 3 по 5 сентября в Берлине (столица Германии). 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, планшетные компьютеры и смартбуки, носимая электроника,
Теги: honor, huawei, ifa 2020, часы, планшеты
honor, huawei, ifa 2020, часы, планшеты
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