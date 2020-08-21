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Epic проведёт масштабный турнир #FreeFortnite с призами против Apple

Epic Games и Apple в настоящее время вовлечены в публичную распрю, касающуюся высокой комиссии за внутриигровые платежи в App Store. В рамках нового шага в этой борьбе Epic объявила о проведении турнира по королевской битве Fortnite, который состоится уже 23 августа: в нём игроки могут соревноваться, чтобы выиграть призы против Apple.

Напомним: в середине августа случился спор между Apple и Epic Games: чтобы не платить комиссию в 30 %, разработчики добавили новую систему прямых платежей в Fortnite в нарушение политики Apple. Apple удалила Fortnite из App Store в тот же день, а вскоре после этого Epic начала против Apple кампанию под хештегом #FreeFortnite, подав в суд и выпустив видео «Nineteen Eighty-Fortnite», пародирующее знаменитую рекламу Apple «1984». Аналогичная ситуация развернулась с Google Play на Android.

Участники турнира имеют возможность выиграть внутриигровой костюм зловещего гнилого яблока, показанный в пародии «Nineteen Eighty-Fortnite» (он называется «Кислый магнат» или Tart Tycoon). Есть и реальные призы: 20 тысяч кепок «Free Fortnite» и 1200 различных устройств, не работающих на iOS: ноутбуки Alienware, смартфоны Galaxy Tab S7 и OnePlus 8, а также консоли PlayStation 4 Pro, Xbox One X или Nintendo Switch.

В своём блоге о турнире Epic также напомнила игрокам на iOS, что они не смогут сыграть в следующем сезоне Fortnite, который начнётся 27 августа. Epic предложила пользователям iOS рассмотреть возможность перехода на другие платформы, где доступна Fortnite: PS4, Xbox One, Switch, Windows, macOS и Android. Также компания призвала выразить своё недовольство, обратившись через Twitter прямо к Apple с хештегом #FreeFortnite.

Ожидается, что уже 28 августа Apple удалит Epic из программы разработчиков Apple Developer Program.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК, iPhone, Боевик, Шутер, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: apple, app store, epic games, fortnite, турнир
apple, app store, epic games, fortnite, турнир
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