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Мировой IT-рынок вернётся к росту после удара коронавируса в 2021 году

Компания Gartner обнародовала свежий прогноз по мировому рынку информационных технологий (IT): сейчас наблюдается сокращение затрат в связи с пандемией, но в дальнейшем отрасль вернётся к росту.

По оценкам, в 2019-м объём глобального IT-рынка в денежном выражении составил приблизительно $3,82 трлн, увеличившись на 2,4 % по отношению к 2018-му. Эти цифры учитывают расходы в области всевозможных электронных устройств, систем для центров обработки данных, программного обеспечения корпоративного класса, IT-сервисов и коммуникационных сервисов.

В нынешнем году, полагают аналитики, затраты сократятся на 5,4 %, составив около $3,61 трлн. Наибольший спад ожидается в сегменте электронных устройств — минус 13,4 %. На 4,6 % уменьшатся расходы в сфере IT-сервисов, на 3,6 % — в области корпоративного программного обеспечения.

Впрочем, уже в следующем году рынок начнёт оправляться от удара коронавируса. Затраты поднимутся до $3,75 трлн, что будет соответствовать росту на 4,0 % по сравнению с текущим годом. При этом увеличение затрат, как считают аналитики Gartner, будет наблюдаться во всех IT-сегментах. 

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: рынок it, коронавирус, gartner, прогноз, пандемия
рынок it, коронавирус, gartner, прогноз, пандемия
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