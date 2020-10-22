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Представлен смартфон ZTE V2020 5G с процессором Dimensity 800 и большим экраном Full HD+ по цене $210

Компания ZTE анонсировала смартфон среднего уровня V2020 5G на аппаратной платформе MediaTek: новинка, как отражено в названии, поддерживает работу в сотовых сетях пятого поколения.

В устройство установлен процессор Dimensity 800 с восемью ядрами и 5G-модемом. Чип работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт при необходимости можно дополнить картой microSD.

Смартфон оборудован 6,53-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек, соотношением сторон 19,5:9 и 97-процентным охватом цветового пространства NTSC. Экран занимает 90,8 % площади фронтальной поверхности корпуса.

Четверная тыльная камера совмещает 48-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,79, 8-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (120 градусов), 2-мегапиксельный макромодуль (f/2,4) и 2-мегапиксельный датчик глубины. Лицевая камера способна формировать 16-мегапиксельные изображения.

В арсенале новинки — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 162,7 × 76,3 × 8,8 мм, вес — 184 г.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. На устройство установлена операционная система Android 10 с надстройкой MiFavor UI. Цена новинки — 210 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: zte, смартфон, 5g
zte, смартфон, 5g
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