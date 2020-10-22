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Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат

Государственная корпорация Роскосмос представила сегодня исторические снимки Венеры, переданные на Землю первым в мире искусственным спутником этой планеты — советским космическим аппаратом «Венера-9».

Названная межпланетная станция была запущена 8 июня 1975 года. Для неё был определён широкий спектр научных задач: это проведение исследований по трассе перелёта, с орбиты планеты и на поверхности Венеры.

В рамках миссии к Венере отправились орбитальный модуль и спускаемый аппарат со специальной теплозащитной оболочкой. Перелёт занял 136 суток, и 22 октября 1975 года, то есть ровно 45 лет назад, «Венера-9» вышла на орбиту второй планеты Солнечной системы, став первым в истории искусственным спутником Венеры.

«Посадочный аппарат "Венеры-9" 22 октября 1975 года совершил мягкую посадку на освещённой стороне планеты в северном полушарии и передавал информацию с поверхности в течение 53 минут. Получена первая в мире панорама поверхности Венеры», — сообщает Роскосмос.

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Именно эти исторические изображения и приведены в данном материале. На фотографиях видны выходы коренных пород. Запечатлённые развалы камней могут быть результатом смещений в коре и служить подтверждением тектонической активности на Венере. 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: венера, космос, наука, фото, россия
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