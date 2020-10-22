Sony представила дистанционный пульт для PlayStation 5 с отдельными кнопками для запуска стриминговых сервисов

Sony официально представила пульт дистанционного управления для PlayStation 5. Компания рассказала о нём в своём блоге. Устройство получит специальные кнопки для запуска сервисов Disney+, Netflix, YouTube и Spotify.

При помощи пульта можно будет управлять консолью на телевизоре без помощи геймпада: перематывать видео, регулировать громкость и перемещаться по пользовательскому интерфейсу. Любопытно, что приставка также будет поддерживать Apple TV и Twitch, но для них компания не выделила отдельных клавиш. Перечень совместимых телевизоров не уточняется.

Консоль также будет поддерживать сервисы Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu и Peacock, но будут ли они готовы к релизу устройства, пока неясно.

В сентябре Sony открыла предзаказы на PlayStation 5. Бездисковая версия обойдётся пользователям в 37 999 рублей, а стандартная — в 46 999 рублей. В розничной продаже их можно будет найти с 19 ноября.