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Sony представила дистанционный пульт для PlayStation 5 с отдельными кнопками для запуска стриминговых сервисов

Sony официально представила пульт дистанционного управления для PlayStation 5. Компания рассказала о нём в своём блоге. Устройство получит специальные кнопки для запуска сервисов Disney+, Netflix, YouTube и Spotify.

Блог PlayStation

Блог PlayStation 

При помощи пульта можно будет управлять консолью на телевизоре без помощи геймпада: перематывать видео, регулировать громкость и перемещаться по пользовательскому интерфейсу. Любопытно, что приставка также будет поддерживать Apple TV и Twitch, но для них компания не выделила отдельных клавиш.  Перечень совместимых телевизоров не уточняется.

Консоль также будет поддерживать сервисы Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu и Peacock, но будут ли они готовы к релизу устройства, пока неясно.

В сентябре Sony открыла предзаказы на PlayStation 5. Бездисковая версия обойдётся пользователям в 37 999 рублей, а стандартная — в 46 999 рублей. В розничной продаже их можно будет найти с 19 ноября.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, ps5, пульт ду, sony
playstation 5, ps5, пульт ду, sony
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