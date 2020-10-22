Видео: навыки, фаталити и битва с Терминатором в трейлере Рэмбо из Mortal Kombat 11

NetherRealm Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment выпустили очередной трейлер Mortal Kombat 11, в котором представили нового гостевого персонажа — Джона Рэмбо. Он, как и показанный в предыдущем ролике Рейн, войдёт в состав дополнения Kombat Pack 2.

Опубликованное ниже видео подробно демонстрирует приёмы бойца, который специализируется на контактном бою. Персонаж совершает серии разнообразных ударов руками, ногами и своим фирменным ножом. Последний применяется и в усиленных атаках, отнимающих значительно больше здоровья. Для нанесения урона на дистанции Рэмбо стреляет из лука и активирует ловушку. А ещё у героя есть довольно любопытный способ уклониться от атаки: он может упасть на землю и ползком подобраться к противнику.

В конце ролика Рэмбо демонстрирует свой кровавый Fatal Blow с использованием взрывающейся стрелы. А во время фаталити персонаж вырывает врагу глотку.

Одним из противников Рэмбо в ролике стал Терминатор. Кадры их схватки наверняка вызовут острое чувство ностальгии у любителей старых боевиков.

Kombat Pack 2 выйдет 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch и в Google Stadia. Вместе с ним в продажу поступит издание Mortal Kombat 11: Ultimate, которое включает игру и весь вышедший для неё контент.