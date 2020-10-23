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Внутри iPhone 12 и 12 Pro почти не отличаются друг от друга. Даже их батареи имеют одинаковую ёмкость

Китайские энтузиасты в исследовательских целях разобрали новейшие iPhone 12 и 12 Pro. Благодаря этому стали известны некоторые любопытные подробности о том, как разрабатывались эти устройства. Смартфоны имеют практически идентичную конструкцию и обладают массой взаимозаменяемых деталей.

gsmarena.com

gsmarena.com

Оба телефона используют абсолютно одинаковую системную плату, с той лишь разницей, что на базовом iPhone 12 отсутствует разъём для подключения датчика LiDAR. Вернее, место под коннектор предусмотрено на плате, однако на его месте стоит пластиковая заглушка.

Но сильнее всего удивляет тот факт, что ёмкость аккумулятора обеих смартфонов равна и составляет всего 2815 мА·ч. Энтузиасты обнаружили, что Apple, благодаря использованию батареи нестандартной формы, могла бы увеличить ёмкость батареи у старшей модели. Однако вероятно по причине экономии, этого не произошло.

gsmarena.com

gsmarena.com

В целом, все компоненты смартфонов абсолютно идентичны, однако их взаимозаменяемость пока остаётся под вопросом. Тем не менее, со временем станет известно, возможна ли безболезненная «пересадка органов» между iPhone 12 и 12 Pro. Благодаря китайским энтузиастам теперь достоверно известно, что внутри смартфоны мало чем отличатся.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, разработка, разборка, apple, iphone
смартфон, разработка, разборка, apple, iphone
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