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Halo 5: Guardians не станут специально обновлять для Xbox Series X и S

Менеджер сообщества 343 Industries Джон Юнижек (John Junyszek) в приуроченном к старту тестирования ПК-версии Halo 4 отчёте на официальном сайте серии Halo обмолвился о планах студии на Halo 5: Guardians.

Ранее 343 Industries подтвердила свои намерения по улучшению технической составляющей игр, входящих в сборник Halo: The Master Chief Collection (MCC), для Xbox Series X и Xbox Series S.

Halo 5: Guardians частью антологии не является (и не собирается), однако фанаты франшизы всё равно заинтересовались, ждёт ли игру аналогичное обновление. Как выяснилось, нет — не ждёт.

С чем связано решение 343 Industries оставить самый недавний номерной выпуск серии единственным без полноценной поддержки Xbox Series X и S, Юнижек не уточнил, но пообещал некоторые преимущества обладателям новых консолей Microsoft.

«Пускай Halo 5 и не получит обновление под Xbox Series X и Series S в рамках MCC, владельцы железа следующего поколения увидят преимущества скоростных загрузок и более высокого разрешения», — заверил Юнижек.

Напомним, в 343 Industries обещают, что игры в составе MCC на Xbox Series X и S будут работать при 120 кадрах/с и в разрешении вплоть до 4K (на Xbox Series X). Улучшения планируются как для сюжетных кампаний, так и для мультиплееров.

Премьера Halo 5: Guardians состоялась в октябре 2015 года эксклюзивно на Xbox One. За три месяца с релиза продажи игры достигли 5 млн копий, а к маю 2017-го вышли на уровень предыдущих частей.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox,
Теги: halo 5: guardians, 343 industries, xbox game studios
halo 5: guardians, 343 industries, xbox game studios
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