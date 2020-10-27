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Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG279QR поддерживает технологию Extreme Low Motion Blur

Семейство игровых мониторов ASUS пополнилось моделью TUF Gaming VG279QR, в основу которой положена матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Новинка обладает частотой обновления 165 Гц и временем отклика в 1 мс. Технология Extreme Low Motion Blur (ELMB) отвечает за уменьшение размытости картинки в движении. Говорится о совместимости с системой NVIDIA G-Sync, помогающей повысить плавность игрового процесса.

Для панели заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 300 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Монитор получил 2-ваттные стереофонические динамики, два разъёма HDMI 1.4, интерфейс DisplayPort 1.2 и 3,5-мм гнездо для наушников. Подставка допускает регулировку углов наклона и поворота экрана, а также его высоты. Дисплей можно использовать в альбомной и портретной ориентациях.

Среди прочего стоит выделить набор средств GamePlus: он включает таймер, перекрестие прицела, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки. Технологии Flicker-Free и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза во время продолжительных игровых сессий. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, монитор, игровой монитор
asus, монитор, игровой монитор
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