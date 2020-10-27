Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z

Недавно AMD представила новые настольные процессоры семейства Ryzen 5000 на базе 7-нм архитектуры Zen 3. Полноценный запуск состоится 5 ноября, а пока поступает постоянный поток информации о производительности этих чипов. На этот раз речь идёт о результатах тестирования AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z.

Результаты появились одновременно на двух разных форумах. Флагман AMD Ryzen 9 5950X, представляющий собой 16-ядерный и 32-поточный процессор, как сообщается, набрал 690,2 балла в однопоточном тесте и 13306,5 балла в многопоточном. Для сравнения: десятиядерный флагманский процессор Intel Core i9-10900K набирает 584 и 7389 баллов соответственно.

Между тем, восьмиядерный Ryzen 7 5800X, судя по этим утечкам, набрал 650 в однопоточном тесте и 6593 балла — в многопоточном. И если в многопоточном режиме результаты ожидаемое высоки, то показатели в однопоточном тесте особенно радуют, ведь тут AMD годами традиционно уступала сопернику из синего лагеря.

Это не единственные результаты тестов, которые просочились в Сеть. Буквально вчера мы сообщили о результатах PassMark, где Ryzen 9 5950X занял рекордные позиции. Чуть ранее процессор Ryzen 5 5600X перехватил звание «лидер однопотока» в тесте Passmark, обогнав Core i9-10900K на 10 %. А ещё раньше результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware показали ощутимое превосходство над поколением Zen 2.