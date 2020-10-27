Дополнение с управляемым Вергилием для оригинальной Devil May Cry 5 выйдет 15 декабря

Менеджер сообщества американского подразделения Capcom Юри Араудзё (Yuri Araujo) в официальном блоге издательства объявил дату выхода платного дополнения, которое добавит в Devil May Cry 5 возможность взять под контроль Вергилия.

Напомним, управляемая версия Вергилия — одна из главных особенностей анонсированного в середине сентября специального издания Devil May Cry 5 для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

В случае с консолями следующего поколения неугомонный брат Данте идёт в комплекте с игрой, а для ПК и пока ещё актуальных приставок Sony и Microsoft будет продаваться отдельно.

Дополнение с Вергилием в комплекте станет доступно для покупки пользователям PC (Steam), PS4 и Xbox One уже 15 декабря текущего года. Стоимость аддона составит $5/€5/£4 — рублёвый эквивалент назван не был.

Как уже было подтверждено разработчиками, Вергилия позволят взять под своё управление не только в сюжетных заданиях, но также в «Пустоте» (тренировочный режим) и «Кровавом дворце».

Оригинальная Devil May Cry 5 вышла в марте 2019 года на PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. За без малого 16 месяцев с релиза продажи проекта достигли 3,7 млн экземпляров.

Что касается Devil May Cry 5: Special Edition, то она поступит в продажу одновременно с запуском Xbox Series X и S (10 ноября) и PlayStation 5 (19 ноября в России). Предзаказы цифрового издания уже доступны.