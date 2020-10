Разработчики Ghostrunner в последний момент перенесли релиз Switch-версии на ноябрь

Вчера, 27 октября, киберпанковый слешер Ghostrunner от One More Level, 3D Realms и Slipgate Ironworks должен был выйти в том числе на Nintendo Switch, однако этого не произошло.

Как объяснила команда разработчиков в официальном микроблоге Ghostrunner, в последний момент релиз версии для гибридной консоли Nintendo было решено «слегка отложить».

Так что теперь премьера Ghostrunner для Switch намечена на ноябрь текущего года. Точная дата выхода, по словам представителей микроблога, будет обнародована «в ближайшие дни».

«Версию для Nintendo Switch пришлось слегка отложить — на ноябрь, — так как команды Ghostrunner хотят, чтобы у всех покупателей был максимально позитивный опыт знакомства с игрой», — объяснили перенос разработчики.

Напомним, в Switch-версии Ghostrunner обещают «киберпанковый мир на кончиках пальцев» и «сногсшибательную графику AAA-уровня». Свои слова коллектив проекта подтвердил трейлером и четырьмя скриншотами.

Ghostrunner доступна на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Версии для PS5, Xbox Series X и S выйдут в 2021 году и будут бесплатны для обладателей игры на консолях текущего поколения.

По неподтверждённой информации, в начале октября One More Level заключила с издательством All In! Games контракты на разработку набора дополнений к Ghostrunner и следующей совместной игры.