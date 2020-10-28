Видео: рассказ о Рэмбо из Mortal Kombat 11 — человеке, который способен заменить армию

Джон Рэмбо, известный персонаж из серии фильмов «Рэмбо», станет новым гостевым бойцом в Mortal Kombat 11. Его выпустят в составе дополнения Kombat Pack 2, которое студия NetherRealm анонсировала несколькими неделями ранее. Разработчики уже показывали навыки бойца в отдельном трейлере, а сейчас выпустили рассказ о Рэмбо от лица Джонни Кейджа.

Создатели Mortal Kombat 11 решили не вдаваться в подробности биографии персонажа. Они сосредоточились на том, чтобы подчеркнуть силу нового гостевого бойца. Джонни Кейдж в своём фирменном юмористическом стиле сравнивает Рэмбо с целой армией и говорит: «Нет такой миссии, которую он не сможет выполнить». Параллельно на экране демонстрируется нарезка зрелищных приёмов в исполнении героя. Рэмбо хватает и бросает соперников, кромсает их своим ножом, наносит мощные удары кулаками и проводит фаталити с использованием пулемёта и ловушки.

Kombat Pack 2 выйдет 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch и в Google Stadia. Вместе с ним в продажу поступит издание Mortal Kombat 11: Ultimate, которое включает игру и все дополнения к ней.