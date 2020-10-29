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Адаптеры для подключения гарнитуры PlayStation VR к PlayStation 5 компания Sony готова раздавать бесплатно

Sony рассказала, как пользователи могут бесплатно получить специальный адаптер PlayStation Camera. Он позволяет использовать камеру PlayStation 4 (модели CUH-ZEY1 или CUH-ZEY2), которая нужна для работы гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR, с новой консолью PlayStation 5. Дело в том, что HD-камера для Playstation 5 несовместима с гарнитурой PS VR, изначально выпущенной для PlayStation 4.

Несмотря на ранее ходившие слухи, Sony пока не собирается выпускать новую гарнитуру виртуальной реальности специально для консоли нового поколения. Вместо этого она готова предложить для владельцев PlayStation VR бесплатную альтернативу. На сайте техподдержки PlayStation объясняется, что можно получить специальный адаптер PlayStation Camera.

Указанный адаптер позволит использовать гарнитуру PS VR в поддерживаемых играх для PS4 на консолях PS5 — в том числе в играх, для которых требуются контроллеры PS Move или контроллер прицеливания PS VR. Техподдержка PlayStation указывает, что все владельцы гарнитуры PS VR имеют право получить адаптер PlayStation Camera — по одному экземпляру на один адрес. Для этого необходимо подать официальную заявку на специальной странице PlayStation и предоставить серийный номер процессорного модуля PS VR, своё имя и фамилию, адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Сроки поставки адаптера зависит от региона. В Японии доставка начнётся в конце октября, в странах Северной и Латинской Америки — в середине ноября. В Европе, на Среднем Востоке, в Африке, Австралии и Новой Зеландии — тоже в середине ноября. Время доставки может достигать двух недель, но она бесплатная.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
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