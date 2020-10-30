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Amazon складывает гибкие смартфоны Motorola RAZR 5G перед отправкой клиентам

Новые смартфоны Motorola RAZR 5G, купленные на Amazon, могут приходить покупателям с распечатанной коробкой и отпечатками пальцев на самом аппарате. Это связано с тем, что Amazon открывает упаковку устройства и складывает смартфон перед отправкой клиенту.

neowin.net

neowin.net

Компания заявляет, что это делается для того, чтобы лучше защитить дисплей RAZR при транспортировке. Сообщается, что Amazon беспокоится о том, что фиксация и защита устройства в упаковке недостаточно хорошо продумана. Напомним, что по задумке производителя Motorola RAZR 5G должен поставляться в разложенном виде в оригинальной прозрачной коробке, в которой смартфон предстаёт во всей красе. Кроме того, нижняя часть упаковки может выступать в качестве пассивного динамика для телефона.

Складной дисплей устройства действительно довольно хрупок, и Amazon, вероятно, не зря проявляет осторожность. Стоит заметить, что это первый раз, когда компания идёт на подобный шаг. Тем не менее, Amazon предоставляет на RAZR скидку в размере $400, которая должна компенсировать пользователям испорченное первое впечатление от смартфона.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: торговля, смартфон, amazon, motorola, упаковка
торговля, смартфон, amazon, motorola, упаковка
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