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Returnal — лучший эксклюзив PS5 от финских мастеров. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Высокобюджетные роглайты — редкость в игровой индустрии, и тем приятнее, что подобную задумку решили воплотить в жизнь мастодонты жанра зрелищных аркад. О том, как в новом проекте студии Housemarque сочетается множество разных идей, подробно расскажем в рецензии
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Жанр Экшен
Издатель Sony Interactive Entertainment
Разработчик Housemarque
Дата выхода 30 апреля 2020 года
Возрастной ценз от 16 лет
Платформы PlayStation 5
Официальный сайт

Финская студия Housemarque всегда славилась весёлыми аркадами, сочетающими очень увлекательный игровой процесс и непрекращающееся торжество спецэффектов. Вспомнить хотя бы Resogun — вроде бы обычная стрелялка с видом сбоку, в которой самолётик поливает очередями инопланетян, но оторваться от неё было трудно, да и распадающиеся на частицы противники впечатляли. То же можно сказать о прекрасных Nex Machina и Alienation, а теперь в этот список пора заносить и Returnal.

#Загадочный винегрет

Несмотря на высокое качество вышеперечисленных игр, в какой-то момент коллектив Housemarque пришёл к выводу, что подобные развлечения не так уж и нужны аудитории. Студия решила бросить аркады и заняться чем-то другим — этим другим оказалась королевская битва Stormdivers. Однако что-то пошло не так — видимо, расставаться с прошлым в самом деле было трудно, а тут ещё и Sony решила оказать поддержку. В результате новая игра коллектива, Returnal, — не просто аркада, а пёстрое жанровое попурри. Это и экшен, и платформер, и триллер, и bullet hell, и метроидвания… Сочетается всё это практически безупречно.

Ближний бой тоже есть, и он не бесполезен — некоторых крупных врагов можно оглушить ударами

Ближний бой тоже есть, и он не бесполезен — некоторых крупных врагов можно оглушить ударами

Но прежде всего Returnal — роглайт. По сюжету главная героиня Селена застревает во временной петле, поэтому каждый раз после смерти она вновь переживает крушение космического корабля и вновь приземляется на планете Атропос. Поэтому каждый новый забег мы начинаем с того момента, когда Селена выбирается из нефункционирующего судна. Она встречает на пути руины инопланетного происхождения, древние фундаменты и статуи, а мы постепенно знакомимся со всеми элементами игрового процесса.

Как и во многих проектах подобного жанра, тут предусмотрено несколько типов ресурсов для разных целей, случайный порядок комнат, противники (равно как и разбросанные предметы) каждый раз меняются и так далее. Но если среди роглайтов много игр, сохраняющих после смерти героя хоть какой-то прогресс, то Returnal беспощадна — по крайней мере, пока вы не убьёте босса. После победы над ним открываются возможности сократить путь к следующей области, но всё равно очередное путешествие по неизведанной планете вы начинаете без всего — лишь со слабеньким пистолетом в руках.

Селена комментирует каждое новое явление, если видит его «в этой жизни» впервые

Селена комментирует каждое новое явление, если видит его «в этой жизни» впервые 

Поэтому значительно больше внимания начинаешь уделять основным механикам. Например, есть вещество сильфий — оно может излечить раны и восстановить прочность скафандра, однако если вы поднимете три такие штуки с полным запасом здоровья, то сможете увеличить максимальную прочность. Или взять, скажем, шкалу адреналина — за каждые три убийства без урона вы получаете уровень, дарующий бонусы вроде усиленной атаки в ближнем бою или возможности видеть местоположение врагов через препятствия.

Начинаешь всё более аккуратно зачищать локации: тихонько пробираться в новые комнаты, отбегать подальше в случае опасности, определять приоритетные цели во враждебной толпе. Внимательнее пользуешься «перегрузкой» — здесь есть аналог быстрой перезарядки из Gears of War (идею позаимствовали ещё в Alienation), только тут оружие перегревается, а не патроны в обойме заканчиваются. Именно понимание того, как лучше себя вести в конкретных ситуациях и что нужно делать для достижения наилучших результатов, позволяет продвигаться всё дальше.

Рывок — не панацея, но спасает от многих опасностей

Рывок — не панацея, но спасает от многих опасностей

#Всё зависит от тебя самого

При этом какая-то минимальная система прогресса всё же есть. По сюжету получаешь новые способности, как в метроидвании, — если на первых порах куда-то не добраться, значит, ещё рано. Это позволяет игре постепенно наращивать сложность, существенно при этом не меняясь. Просто у вас появляется больше возможностей собрать себе какие-то вещи. Найти хорошее оружие: дробовик, автомат или что-то более экзотическое. Повысить свою оружейную квалификацию, обнуляющуюся после смерти, — от неё зависит качество находимых пушек. Набрать ресурсов для покупки расходников или других полезных вещей. Среди них — «воскрешалка» на случай смерти или ещё какой-то полезный артефакт.

Забеги получаются разными за счёт обширной вариативности, что, в принципе, характерно для любого роглайта. Например, вам может попасться артефакт, который увеличивает урон от оружия в зависимости от уровня адреналина. Поскольку уровень сбрасывается при первом же ранении героини, с такой экипировкой стараешься быть максимально осторожным. Или вы получите бонус к защите в зависимости от количества эфира в инвентаре. Вроде бы отличный повод его не тратить, но с эфиром связана ещё одна интересная механика — испорченные предметы.

Даже залежи ценного ресурса могут быть испорченными

Даже залежи ценного ресурса могут быть испорченными

Время от времени на пути будут встречаться не простые вещи, а заражённые. Если их взять, в скафандре произойдёт сбой — вы получите случайный штраф. Будете получать урон, когда поднимаете предметы; стоимость покупки вещей повысится; спасающий от большинства снарядов рывок начнёт медленнее восстанавливаться — в общем, играть станет неудобнее. Сбои можно устранить, выполнив задание, но это не всегда легко — то попросят пару сундуков открыть (а вдруг уже все открыты?), то врагов убить (а вдруг все мертвы и остался лишь босс?). Придётся решать, так ли сильно вам нужна аптечка, или лучше не рисковать. Зато если с собой есть эфир, предмет можно с его помощью очистить и избавиться от потенциальных минусов.

А вот в случае с паразитами на ухудшение условий иногда соглашаешься. Эти объекты, которые так же случайно разбросаны по миру, оказывают и позитивный, и негативный эффект. Вы снизите шанс получения сбоя — но если сбои всё-таки будут случаться, то более критические. Из врагов будет сыпаться в полтора раза больше предметов — но вы начнёте получать урон при падении с высоты. Стоимость предметов в магазине снизится — но противники станут оставлять после себя ядовитые лужи.

Обычная стрельба — хорошо, а с бонусными самонаводящимися пулями — ещё лучше

Обычная стрельба — хорошо, а с бонусными самонаводящимися пулями — ещё лучше

Это складывается в сотни комбинаций, и каждый раз действительно по-разному проходишь один и тот же биом. И это я ещё не упомянул разного рода особенности у оружия — а пушки и самонаводящиеся снаряды могут выпускать, и излечивать при попаданиях, и защиту владельца повышать. Оружия на пути попадается много, но оно всегда разное — те же автоматы, к примеру, могут медленно стрелять одиночными или быть чем-то наподобие пулемёта, выпускающего снаряды всё быстрее при непрерывной стрельбе. А это полностью меняет подход к сражениям.

Тяжело, но не невозможно

Ещё до релиза Returnal называли сложной игрой, и с таким обилием случайностей некоторые забеги действительно кажутся труднее остальных. Однако даже если вам удалось соорудить чуть ли не идеальную сборку, слишком просто всё равно не будет. Противники беспощадны: одни летают и лупят пятью ракетами разом, другие пускают по земле энергетические круги, третьи генерируют новых врагов, пока не будут уничтожены. Чем дальше проходишь игру, тем более опасными становятся монстры — два финальных биома станут особенно суровым испытанием.

Крупные противники иногда не так опасны, как агрессивная мелочь

Крупные противники иногда не так опасны, как агрессивная мелочь

Спасает подвижность героини: прыгает она довольно высоко, к середине игры учится притягиваться к определённым точкам, как Человек-паук, а вышеупомянутый рывок позволяет проскочить через большинство снарядов. Всем этим нужно очень активно пользоваться, особенно когда тебя запирают на небольшой арене с крупным живучим противником, эдаким мини-боссом. Обычно такие существа и телепортируются, и гадости подкидывают разные, и в ближнем бою могут за долю секунды снести половину здоровья.

При этом даже когда погибаешь, не особо расстраиваешься из-за потери прогресса — ты чему-то научился, понял, в какие комнаты лучше не заходить сразу (выглядят они всегда одинаково, просто расставлены в разном порядке), и наверняка протестировал пушки, которые раньше не брал. Баланс сложности адекватный — просто нужно быть готовым к встрече с сильными врагами.

Жаль, финальные боссы биомов очень слабые и проходятся чуть ли не с первой попытки. Путь к ним значительно труднее, нежели сражения, ради которых вы этот путь преодолевали. По дороге вам встречались гиперактивные мечники, прыгающие толстые пантеры, летающие гады, ракеты которых при попаданиях вызывают сбои в скафандре. А боссы берут лишь бесконечными залпами снарядов, которые ты перепрыгиваешь или от которых уворачиваешься, пока безостановочно стреляешь. Вроде бы всё должно быть наоборот — по крайней мере, так во многих других роглайтах. А здесь битвы с боссами больше похожи на передышку — ты потратил столько времени, чтобы до них дойти, поэтому игра немного сбавляет накал и позволяет довести дело до конца.

В таких ситуациях лучше бежать куда подальше

В таких ситуациях лучше бежать куда подальше

Хотя у всех впечатления будут разные — у кого-то и с боссами возникают проблемы. В любом случае Returnal вызывает острое желание возвращаться в неё вновь и вновь — очень уж хорош игровой процесс. Перестрелки — зрелищные и захватывающие, с разваливающимися от стрельбы статуями и отлично анимированными врагами. Стрельба приятная — не выдающаяся, как в какой-нибудь Destiny, но и минусы в ней не найти, а система перегрузки сюда вписалась идеально.

Да и то, как подаётся сюжет, делает загадочную историю увлекательной. В пути мы собираем десятки аудиодневников, оставленных «прошлыми» Селенами, и узнаём об их исследованиях и сделанных выводах. Вместе с тем в первом биоме есть дом, ключи от которого мы иногда находим, и там игра полностью меняется, превращаясь во что-то наподобие P.T. с видом от первого лица. Там выясняется ещё больше деталей, но напрямую игра не говорит, что произошло и почему жизнь Селены такая непростая, — это набор элементов, из которых нужно самому сложить пазл. И процесс этот приносит большое удовольствие, хотя любителям понятных с первого раза историй сюжет может не понравиться.

Без расшифровок инопланетного языка, конечно, не обошлось

Без расшифровок инопланетного языка, конечно, не обошлось

Отдельно стоит поговорить о том, как работает геймпад DualSense. Вибромоторчики в нём трудятся на полную катушку — тактильная отдача ощущается, даже когда стоишь на месте: вот в игре идёт дождь, и капли будто бы падают на твоё тело. Что уж говорить о других действиях — сканирование предметов сопровождается еле заметной вибрацией с дополнительным звуком, а перегрузка оружия ощущается именно как перегрузка оружия. Вроде бы мелочи, но стоит отключить всё это, и будет уже не то.

***

Returnal — не только лучший эксклюзив PS5 на данный момент, но и лучшая игра Housemarque. В ней сочетаются знакомые всем жанры, а каких-то оригинальных и свежих идей маловато, но качество исполнения при этом очень высокое. Чтобы смешать друг с другом метроидванию, роглайт, хоррор с отсылками к Лавкрафту, напряжённый триллер и многое другое, нужен большой талант. Финскому коллективу уже не впервой демонстрировать его в своих играх, однако здесь это мастерство вышло на новый уровень — спасибо возросшему бюджету и более масштабной задумке.

Достоинства:

  • интригующая история и необычная манера повествования; 
  • удачное смешение разных жанров делает игру непохожей на другие роглайты;
  • весёлые и зрелищные перестрелки сопровождаются разрушениями и красочными спецэффектами;
  • большое разнообразие забегов благодаря массе возможных вариаций;
  • отличное использование возможностей геймпада DualSense.

Недостатки:

  • боссы значительно проще, чем проделанный до них путь.

Графика

Почти всегда стабильная кадровая частота, красивые локации и здорово нарисованные спецэффекты. Возможно, это не тот невероятный «некстген», который кто-то ждёт, но и придраться не к чему.

Звук

Музыка атмосферная, но куда лучше в игру погружают звуки из контроллера — всякие попискивания и поскрипывания при взаимодействии с предметами.

Одиночная игра

Как и в случае с любым роглайтом, продолжительность игры зависит от удачи, способности адаптироваться и других факторов. Как бы то ни было, на прохождение предстоит потратить пару десятков часов, после чего отправляться за «правильной» концовкой и добивать трофеи.

Коллективная игра

Здесь есть ежедневные забеги с заданными условиями и таблицами рекордов, но полноценным мультиплеером это не назовёшь.

Общее впечатление

Прекрасный роглайт, который увлекает и не перестаёт удивлять интересными идеями, пусть среди них и нет чего-то принципиально нового или оригинального.

Оценка: 9,0/10

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Теги: эксклюзив, housemarque, playstation 5, игра, returnal
эксклюзив, housemarque, playstation 5, игра, returnal
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