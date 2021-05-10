Анонс смартфона Samsung Galaxy F52 5G ожидается в этом месяце, однако новинка уже оказалась в руках одного из пользователей китайского форума Weibo, пишет портал GSMArena. По данным источника, который поделился фотографиями устройства, смартфон будет продаваться на рынке Поднебесной по цене в 2000 юаней, что примерно равно $310 или €255.

Любопытно, что у данной модели (SM-E5260) фронтальная камера расположена в верхней правой части экрана, а не в середине, как у всех текущих моделей серии Galaxy. Фотографии устройства подтверждают, что новинка оснащена четырёхмодульной основной камерой со светодиодной вспышкой. Точно такая же информация ранее отмечалась китайским регулятором TENAA, который также сообщал, что разрешение датчика селфи-камеры составляет 16-Мп, а разрешение главного модуля основной камеры равно 64 Мп.

Гаджет получил 6,57-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+, а также обладает 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. Объём последней можно будет расширить за счёт поддержки карт памяти microSD.

На фотографиях смартфона также заметно присутствие 3,5-мм аудиоразъёма, который расположился рядом с зарядным разъёмом USB Type-C. Питание новинке обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4350 мА·ч с поддержкой 25-ваттной подзарядки.

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Смартфон Galaxy F52 5G недавно появился в базе данных Google Play Console, где указано, что он построен на базе чипсета Snapdragon 750G и находится под управлением Android 11. Точно такой же чип используется у более дорогой модели Galaxy A52 5G, которая оценивается в Китае в 3000 юаней, а в Европе — в 430 евро.