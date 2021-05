Слухи: разработка The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 близится к финалу, но в этом году игра не выйдет

Инсайдер Zippo выложил в личном блоге большой материал, посвящённый будущим играм Nintendo. Информатор специализируется на проектах японской компании и прежде уже публиковал достоверные данные. Например, он объявил о выпуске новой части Paper Mario на Nintendo Switch до официального анонса проекта. А в своей свежей статье Zippo рассказал о The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. По его словам, разработка игры близится к завершению, но в текущем году она не выйдет.

Заявление инсайдера гласит: «Итак, Breath of the Wild 2. Многие задаются вопросом, отметится ли текущий год релизом [игры], в конце концов, её анонсировали два года назад. И я скажу… нет. Если пандемия и повлияла на какой-либо проект Nintendo, так это на этот. Насколько я слышал, игра близится к завершению, но её выпуск до конца года выглядит невозможным. BotW2 требует больше времени, и с учётом [ситуации] в прошлом году, это понятно».

Затем инсайдер сделал прогноз, что на грядущей Е3 2021 Nintendo раскроет множество подробностей The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 и озвучит сроки релиза проекта — весна 2022 года. Однако это его личное мнение, а не информация от инсайдеров.

В том же материале, кстати, Zippo рассказал о разработке новой Donkey Kong от создателей Super Mario Odyssey.