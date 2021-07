Ролевое роглайк-приключение Crown Trick выйдет на PS4 и Xbox One в последний день лета

Издательство Team17 в недавней публикации на своём официальном сайте анонсировало скорое расширение списка целевых платформ ролевого роглайк-приключения Crown Trick от NExT Studios.

О том, что в дополнение к PC и Nintendo Switch творение NExT Studios появится и на PlayStation 4, было объявлено ещё в преддверии выхода игры, однако до недавнего времени разработчики не спешили делиться подробностями.

Как стало известно, в обозримом будущем Crown Trick доберётся не только до PlayStation 4, но и Xbox One — произойдёт это уже 31 августа текущего года. Несмотря на близость релиза, предзаказы пока недоступны.

Вдобавок Team17 сообщила о выходе на Nintendo Switch бесплатного дополнения Requiem of Elements к Crown Trick. ПК-версия получила это контентное обновление в середине мая текущего года.

Requiem of Elements добавляет бесконечный режим Dungeons of the Deep со случайно генерируемыми ловушками и врагами наряду с новыми видами оружия, реликвиями, умениями и достижениями.

Напомним, события Crown Trick разворачиваются в лабиринте, который движется одновременно с игроком. Управление элементами разработчики называют ключом к победе и раскрытию тайн подземного мира.

Crown Trick дебютировала в октябре 2020 года на PC (Steam) и Nintendo Switch. Средний рейтинг проекта на сайте агрегатора Metacritic составляет от 80 до 83 из 100 % в зависимости от целевой платформы.