Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Devolver Digital Издатель в России Нет Разработчик Flying Wild Hog Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8250U 1,6 ГГц / AMD Phenom II X4 965 3,4 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce MX150 / AMD Radeon R7 260X, 11 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4770S 3,1 ГГц / AMD FX-9590 4,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390X Дата выхода 5 мая 2022 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

В некоторые игры влюбляешься с первого взгляда. В акварельную нежность Gris, в буйство красок The Artful Escape, в уют Tunic. Trek to Yomi из этого же числа, хотя чёрно-белый самурайский экшен после Ghost of Tsushima выглядит не столь свежо — в эксклюзиве PlayStation такой фильтр уже был. Но если там он просто меняет цвета, то поляки из Flying Wild Hog сделали его неотъемлемой частью своей новинки. Они попробовали сотворить игру в духе фильмов Акиры Куросавы, великого режиссёра, чьи ленты о самураях навсегда вошли в историю кинематографа.

⇡#Стиль превыше всего

Так что немногоцветная палитра — не попытка выделиться, а художественный приём, без которого Trek to Yomi вообще бы не получилась. Авторы явно пересмотрели всю фильмографию классика и особое внимание уделили операторской работе — камера часто показывает происходящее с небанальных ракурсов. Запоминающихся эпизодов полно, а скриншоты хочется делать постоянно — и для себя, и чтобы их ещё кому-то показать, в том числе людям, далёким от видеоигр.

При этом сюжетно игра, мягко говоря, банальна — историю об ученике, который отправляется мстить за своего учителя, мы уже сто раз видели. Не спасают и подмешанные сюда сверхъестественные элементы вроде призраков или заражённых, ведущих себя как зомби. История не увлекает, а уровни хочется проходить не ради каких-то сюжетных поворотов, а чтобы посмотреть, какие ещё красочные сцены нас ждут.

К сожалению, за игровой процесс Trek to Yomi не похвалить. В экшен-эпизодах это своеобразный beat ‘em up, только вместо кулаков мы используем катану. А за пределами боёв игра позволяет перемещаться чуть более свободно, хотя локации остаются такими же камерными — просто временами вы оказываетесь на развилке или можете свернуть с дороги и зайти в чей-то дом.

Окружение стоит изучать. Во-первых, вы можете найти улучшения выносливости и здоровья, которые в основном спрятаны в необязательных областях. Ещё там попадаются коллекционные предметы, но меню с ними даже открывать неохота. Во-вторых, вам удастся либо сократить путь до следующей сюжетной сцены, либо активировать ловушку для противников, а не сражаться с ними лицом к лицу. Повредить дамбу, сбросить что-нибудь сверху, разрушить мост — это не обязательно и экономит не так много времени, но всегда здорово выглядит.

⇡#Трудный путь самурая

Однако игра никак не подсказывает, какая дорожка приведёт вас к следующему сюжетному эпизоду, а какая — необязательная. И это, в отличие от визуального стиля, уже не кажется намеренным решением и больше похоже на недоработку. Такие недочёты, вызывающие недоумение, встречаются часто. Например, вы не открываете новые способности в древе навыков — вам их периодически выдают просто так, показывая комбинации ударов в углу. Но зачем ими пользоваться, если до этого момента вы отлично справлялись простейшим комбо?

И действительно — почти всю игру можно пройти, делая одно и то же: парируя удары и контратакуя. Так побеждаются и рядовые противники, и их бронированные версии, и лучники, и призраки, и заражённые. Разница между врагами несущественная — не имеет никакого значения, копьём вооружён оппонент или катаной, парировать можно все атаки. Исключение составляют лишь боссы, которые чуть более активны, но и с ними ни одного захватывающего поединка не будет.

Как результат, игровой процесс чересчур уж контрастирует с визуальным оформлением. На одной чаше весов — роскошный графический стиль, который прочно впечатывается в память. Это как фильм «Артист» 2011 года — получил бы он «Оскар», если бы такое кино выходило постоянно? Точно нет. Так и тут: чёрно-белая палитра, аутентичные эффекты старой плёнки и переходы между некоторыми сценами, блестящая операторская работа — всё очень качественно и необычно. А на другой чаше — посредственный и даже губительный для такого рода игры геймплей, настолько неказистый, что драки стараешься поскорее проскочить ради следующей сцены.

При этом трудно представить, как этот геймплей можно было бы починить. Приёмы, как мы уже выяснили, использовать не нужно. И дело не только в простоте парирований, но и в реакции врагов на обычные атаки — они не оглушаются и как ни в чём не бывало продолжают вас мутузить, а вам для осуществления комбинации нужно нажать три или четыре кнопки подряд, что невозможно. Опасности как таковой нет, поскольку противники всегда нападают по одному — даже если вас окружили со всех сторон, сражаться вы будете только с одним оппонентом. Как только он погибнет, второй решит атаковать. В общем, геймплей будто бы прикручивали к Trek to Yomi в последний момент.

***

Уделив слишком много внимания визуальной части, атмосфере и аутентичности, разработчики Trek to Yomi будто подумали, что всё это вытянет игру из разряда проходняков. Но это не тот случай, когда картинка способна полностью перекрыть игровые недочёты, — трудно закрывать глаза на недоработки, когда они мешают получать удовольствие от геймплея. Если смотреть на игру со стороны, то получить эстетическое удовольствие можно — это как затерянный фильм Куросавы, который ещё и блестяще озвучен на японском языке. Но играть в это, к сожалению, тяжеловато.

Достоинства:

отличная атмосфера в духе старых фильмов о самураях;

здорово озвученные персонажи.

Недостатки:

банальный сюжет;

примитивная боевая система;

геймплей слишком быстро становится однообразным;

множество игровых недоработок.

Графика Визуальное оформление — самая сильная сторона Trek to Yomi. Практически каждый кадр прекрасен благодаря сочетанию цветовой палитры, операторской работы и фильтров под старину. Звук Простая, но приятная музыка и отлично озвученные персонажи — к звуку тоже трудно придраться. Одиночная игра Если смотреть на Trek to Yomi приятно, то как игра она начинает утомлять очень быстро. Новые способности не спасают, поскольку не нужны, а от однообразия можно заснуть. Оценочное время прохождения 5 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Красивый экспонат для музея видеоигр, разглядывать который гораздо интереснее, чем проходить.

Оценка: 5,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео: