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Илон Маск пообещал научить электромобили Tesla обходиться без водителя к маю следующего года

Для главы компании Tesla смещение рубежа появления полностью автономных с точки зрения управления электромобилей является привычным делом, но неоднократные срывы первоначально упоминаемых сроков ничуть не смущают Илона Маска (Elon Musk), и он с завидным упорством называет новую цель. На этот раз она привязана к маю 2023 года, и базируется на высказываниях миллиардера во время визита в Бразилию.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Илон Маск эту южноамериканскую страну посетил по приглашению местных властей, чтобы обсудить инфраструктурный проект по обеспечению удалённых от цивилизации населённых пунктов доступом к спутниковому интернету Starlink силами компании SpaceX, которую он тоже возглавляет. Выступая перед бразильской прессой, как отмечает Electrek, Маск в очередной раз пообещал через год наделить электромобили Tesla способностью передвигаться без вмешательства водителя.

Традиционно глава Tesla привязывал подобные этапы развития компании к концу календарного года, но на этот раз отмерил год от того момента, когда ему пришлось отвечать на вопрос. В августе этого года компания проведёт мероприятие, посвящённое развитию систем искусственного интеллекта, и в его рамках точно не сможет избежать обсуждения вопросов, связанных с системами активной помощи водителю. До конца этого года Tesla также собирается открыть доступ к программе бета-тестирования новейших версий программного обеспечения FSD всем клиентам в США, у кого оплачена соответствующая опция. В 2024 году Tesla хотела бы начать выпуск на новом предприятии в Техасе специализированных такси, не требующих присутствия водителя в салоне. Ясно, что момент их выхода на дороги общего пользования будет определяться готовностью не только технической инфраструктуры, но и юридическими рамками.

Другими словами, сейчас руководство Tesla подводит аудиторию к мысли о том, что к весне следующего года электромобили марки смогут автоматически управляться настолько безопасно и эффективно, что вмешательства водителя не потребуют. Такие обещания Илон Маск давал не раз, но от первоначальных сроков они сместились уже на несколько лет, поэтому и новый прогноз не следует считать окончательным.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tesla, илон маск, автопилот
tesla, илон маск, автопилот
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