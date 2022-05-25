3DNews Новости Software Симулятор От авторов Bus Simulator выйдет садоводч...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

От авторов Bus Simulator выйдет садоводческая песочница Garden Life

Французское издательство Nacon и разработчики из австрийской stillalive studios (серия Bus Simulator) в свежем пресс-релизе анонсировали совместный проект — садоводческую песочницу Garden Life.

Источник изображения: Nacon

Источник изображения: Nacon

Garden Life предложит пользователям взять под управление собственный сад, украшать его, засаживать цветами, кустами, фруктами и овощами без каких-либо творческих ограничений.

По словам разработчиков, геймплей Garden Life корнями уходит в реализм, а все растения различаются между собой благодаря процедурной генерации и продвинутой технологии симулирования визуализации роста.

Создатели Garden Life обещают «потрясающе красивое окружение», «уютный визуальный стиль», разнообразные погодные условия и весёлых персонажей из сообщества садоводов, которых можно встретить по ходу игры.

Когда и на каких целевых платформах появится Garden Life, не уточняется. Nacon и stillalive studios также не представили никакого иллюстративного материала, за исключением прикреплённого выше одного изображения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Switch-версия Cloud Gardens задержится на неопределённый срок
Медитативная головоломка Unpacking доберётся до консолей PlayStation уже на следующей неделе
Onde отправит игроков в медитативное приключение через абстрактные пейзажи
Metal Gear Solid 4 не вышла на Xbox 360 из-за решения Кодзимы, а не сделки Konami с Sony
С выходом из раннего доступа аниме-боевик Lost Epic появится на консолях PlayStation
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum ответили на вопросы игроков и пообещали скорые новости
Рубрики: Новости Software, игры, Симулятор, Анонс,
Теги: garden life, stillalive studios, nacon, песочница
garden life, stillalive studios, nacon, песочница
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 116
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 31
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
Криптобиржа Coinbase начала блокировать российские аккаунты с суммами менее €10 тыс.
Электрический Mercedes-Benz Gelandewagen продемонстрировал способность разворачиваться на месте
От авторов Bus Simulator выйдет садоводческая песочница Garden Life 23 мин.
Похоже, каталог классических игр PlayStation Plus пополнится Dino Crisis 25 мин.
Продажи вампирского выживания V Rising за неделю в раннем доступе превысили 1 млн копий 33 мин.
Акции социальных медиа подешевели на $135 млрд после пессимистического прогноза доходности Snap 3 ч.
Симулятор управления технологической корпорацией Good Company выйдет из цеха раннего доступа в следующем месяце 3 ч.
Закрытая демонстрация The Lord of the Rings: Gollum не впечатлила журналистов 3 ч.
Утечка раскрыла издания и бонусы за предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 3 ч.
Процедурно генерируемая ролевая игра Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy появится на консолях Xbox 3 ч.
Apple с 30 июня изменит механизм удаления данных по инициативе пользователей в App Store 4 ч.
Создатели симулятора свиданий Dream Daddy выпустят психологический хоррор Homebody 4 ч.
Космический телескоп «Хаббл» помог уточнить скорость расширения Вселенной и добавил работы учёным 36 мин.
Apple и Samsung продолжили сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны 2 ч.
Британский путешественник намерен проехать 27 тыс. км на электромобиле от северного магнитного полюса к южному 2 ч.
Запуск зонда NASA «Психея» отложен на два месяца из-за сбоя в программном обеспечении 2 ч.
Локдауны в Китае могут сорвать запуск iPhone 14 в намеченные сроки — партнёры Apple не успеют наладить производство 3 ч.
AMD заявила, что показанный на днях Ryzen 7000 достиг 5,5 ГГц без ручного разгона 4 ч.
Walmart расширяет доставку беспилотниками на 4 млн домохозяйств США 5 ч.
Испания готова развернуть на своей территории выпуск чипов как по технологии 5 нм, так и более совершенным 5 ч.
Samsung SDI и Stellantis построят в штате Индиана предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов 5 ч.
Zotac представила крошечную рабочую станцию ZBOX QTG7A4500 с профессиональной видеокартой NVIDIA RTX A4500 12 ч.