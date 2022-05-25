От авторов Bus Simulator выйдет садоводческая песочница Garden Life

Французское издательство Nacon и разработчики из австрийской stillalive studios (серия Bus Simulator) в свежем пресс-релизе анонсировали совместный проект — садоводческую песочницу Garden Life.

Garden Life предложит пользователям взять под управление собственный сад, украшать его, засаживать цветами, кустами, фруктами и овощами без каких-либо творческих ограничений.

По словам разработчиков, геймплей Garden Life корнями уходит в реализм, а все растения различаются между собой благодаря процедурной генерации и продвинутой технологии симулирования визуализации роста.

Создатели Garden Life обещают «потрясающе красивое окружение», «уютный визуальный стиль», разнообразные погодные условия и весёлых персонажей из сообщества садоводов, которых можно встретить по ходу игры.

Когда и на каких целевых платформах появится Garden Life, не уточняется. Nacon и stillalive studios также не представили никакого иллюстративного материала, за исключением прикреплённого выше одного изображения.