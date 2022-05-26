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Apple надеется по итогам 2022 года выпустить 220 млн iPhone — на уровне прошлого года

Как выясняется, опасения по поводу способности партнёров успеть наладить выпуск iPhone нового поколения к осени не мешают компании Apple придерживаться умеренного оптимизма в отношении прогнозов по количеству выпущенных в этом году смартфонов. Показатель должен сохраниться на уровне прошлого года — 220 млн штук, что на фоне общего снижения спроса на рынке кажется довольно самоуверенным прогнозом.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Apple с 2019 года не раскрывает количество продаваемых смартфонов, поэтому судить о текущих прогнозах компании можно только по статистике сторонних источников. Агентство Bloomberg пояснило, что собственная оценка Apple выглядит даже адекватнее расчётов сторонних экспертов, многие из которых упоминали о возможности компании по итогам года реализовать до 240 млн смартфонов.

Из официальных комментариев известно только заявление Apple о способности выручки сократиться на $4 или $8 млн по итогам второго квартала из-за перебоев в работе китайских предприятий, где и собирается основная часть продукции марки. Отраслевые аналитики уже выражали мнение о неизбежности снижения спроса на смартфоны в текущем году из-за геополитических потрясений и ускорения инфляции, сказывающихся на потребительском поведении во многих регионах планеты. Strategy Analytics считает, что объёмы поставок смартфонов по итогам текущего года сократятся на 2 %. В первом квартале они уже упали на 11 %, продемонстрировав худший результат с момента начала пандемии. Третий по величине производитель смартфонов — компания Xiaomi, в первом квартале впервые в своей истории продемонстрировала снижение выручки.

По мнению опрошенных Bloomberg источников, свой относительный оптимизм на этот год Apple связывает с лояльной пользовательской базой, а также снижением конкуренции в связи со значительным ослаблением рыночных позиций компании Huawei Technologies. Наконец, осенью интерес к продукции Apple подстегнёт дебют новых моделей iPhone, которые должны предложить больше нововведений, чем в своё время серия iPhone 13.

В целом, падение спроса на смартфоны во втором квартале позволит Apple и её партнёрам лучше подготовиться к выходу осенних новинок. Сейчас у производителей есть возможность заняться устранением слабых мест в экосистеме, чтобы потенциальный рост спроса встретить уже во всеоружии. Представители Strategy Analytics надеются, что во втором полугодии ситуация на рынке смартфонов начнёт выправляться.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: apple, apple iphone, смартфоны, аналитика
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