Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия

Жанр Приключение, ролевая игра Издатель Nacon Издатель в России Отсутствует Разработчик Big Bad Wolf Минимальные требования Процессор Intel Core i5-2300 2,8 ГГц / AMD Athlon X4 870K 3,9 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 9 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon HD 7790, 4 Гбайт на накопителе, аккаунт в Epic Games Store Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-3470 3,2 ГГц / AMD FX-8370 4,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 Дата выхода 19 мая 2022 Возрастной ценз от 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch Официальный сайт

Играли на PC

«Мир Тьмы», хоть и в сути своей ролевая система, подходит для игр самых разных жанров, что недавно показала занимательная королевская битва Bloodhunt. Но с играми ей не особо везёт. Vampire: The Masquerade — Redemption и Bloodlines на релизе отпугнули массовую аудиторию по разным причинам (хоть и стали культовыми со временем). Спустя много лет интерес к мрачной вселенной вернулся с анонсом Bloodlines 2 — хотя последняя рискует сгореть в лучах солнца раньше, чем предстанет на суд поклонников, она всё-таки возродила веру в потенциал «Маскарада».

Разработчики пробуют подступиться к обширной вселенной с разных сторон, и не всегда получается удачно. Окунулись в царство детей ночи и авторы ролевого приключения The Council, выкатившие подобную ему Vampire: The Masquerade — Swansong.

⇡#Три ночи вампира

Код «Красный». Хейзел Иверсон, принц бостонского филиала Камарильи, экстренно созывает Совет и самых верных агентов. Званый вечер по случаю союза с магами крови из Часовни Хартфорда обернулся катастрофой. Требуется как можно скорее разобраться в ситуации, иначе ценные договорённости обратятся в прах.

Но прежде придётся погрузиться в историю «Мира Тьмы». Swansong не жалеет новичков и в первые же минуты заваливает терминами, названиями фракций и именами персонажей. К счастью, предусмотрен словарик и описание биографий для всех мало-мальски важных действующих лиц. В первом эпизоде за чтением кодекса проводишь чуть ли не столько же времени, сколько за, собственно, игровым процессом.

Под нашим управлением оказываются три вампира, действие между которыми будет переключаться. В первую очередь нам представляют Эмем — владелицу ночных клубов с экзотической золотисто-чёрной кожей. Помимо неё, расследованием займутся Галеб — уважаемый вентру, неживущий уже несколько веков, и малкавианка Лейша с даром прорицания.

Первые главы весьма неспешны и дают окунуться в ночной мир интриг и вампирской политики. Пока герои пытаются разузнать, что произошло на вечеринке, игрок разбирается, кто есть кто и какое место занимает в пищевой цепи. Строгая иерархия — одна из отличительных черт вампирского уклада. Это касается как устройства Камарильи, так и отношений между поколениями детей ночи. В итоге Swansong, несмотря на первоначальное ощущение недружелюбия к неофитам, оказывается хорошей точкой входа для новичков вселенной. Если осилить вступление и потратить полчасика на изучение кодекса, то к финалу вы начнете хорошо ориентироваться в основах увлекательного «Мира Тьмы».

Сценаристы хорошо поработали над чувством ритма. Неторопливое вступление даёт проникнуться общей атмосферой, но со временем набирает темп и больше акцентируется на детективной истории, а к финалу ставки возрастают до судьбы всех вампиров Бостона. Swansong — нелинейное приключение, каким был The Council или, если хотите, игровые сериалы от Telltale. Цепочка основных событий задана строго, но вы вправе решать, чем многие из них закончатся. Порой в ваших руках оказываются жизнь, смерть и Окончательная Смерть.

Последовательность некоторых сцен фиксирована, хотя временами вы сможете сами решить, за кем следить в первую очередь. Линии действующих лиц разворачиваются параллельно друг другу и к финалу соединяются. К примеру, Эмем в основном наводит мосты с прочими фракциями, чтобы они помогли Камарилье с общим врагом, в то время как Галеб оказывается непосредственно «на передовой».

В каждом эпизоде перед игроком ставится определённая цель. Как правило, у вас есть несколько путей, и не все одинаково удачные. Самая короткая дорога — далеко не всегда лучшая (её даже нейтральной редко назовёшь). Лучшая часть Swansong — это исследование уровня в поисках возможностей. Миссии таят в себе секреты, и порой даже конечная цель может измениться.

⇡#Мастер не на все руки

Какие маршруты откроются протагонисту, зависит от его талантов. В начале игре вы вольны выбрать класс, задающий первоначальное распределение опыта, или же определить сильные стороны персонажа самостоятельно. Игра сразу предупреждает — если понемногу развивать каждую область, то вы ни в чём не станете экспертом. Гораздо лучше сконцентрироваться на конкретных параметрах. А вот о чём подсказка умалчивает, так это о том, что одни навыки куда полезнее других.

К примеру, некоторые двери закрыты механическим или электронным замком. Вы можете научиться их взламывать, но к подавляющему большинству всегда удастся найти ключик, надо только внимательно исследовать окружение. Куда полезнее вложиться в разговорные умения, ведь именно в диалогах таятся самые интересные сюжетные развилки.

Накалённые беседы переходят в «конфронтацию» — особый режим, где вам требуется убедить в чём-то оппонента. Иногда в вашу пользу сыграет и «общедоступная» опция в диалоге, но чаще победить можно лишь благодаря дипломатическим талантам. А их использование, как и взлом, стоит очков действий, кои сильно ограничены. И здесь снова выгоднее потратить время на поиск ключа, чтобы сберечь ресурс для словесных дуэлей.

Помимо простых навыков, есть и вампирские дисциплины, использование которых усиливает голод Сородича (после нескольких проявлений сверхъестественных талантов потребуется подкрепиться). Эти дисциплины частично уникальны для каждого персонажа. Лейша — мастер маскировки, а Эмем способна молниеносно двигаться и даже телепортироваться на короткие расстояния в определённых местах. Игра полностью проходима и без их развития, но, вложив опыт в сверхъестественные таланты, вы откроете новые пути для прохождения.

Исследование поощряется не только дополнительными сюжетными развилками, но и опытом. Чем больше второстепенных поручений вы выполните и чем больше информации добудете, тем выше итоговая награда в виде очков развития. Их в Swansong точно много не бывает. И к лучшему из финалов не добраться, если не заглядывать в каждый уголок.

Ощущения от игры чем-то напоминают о Disco Elysium. Вы вынуждены специализироваться на конкретных навыках, а значит, некоторые дороги для вас обязательно окажутся закрытыми. Искренне радуешься, когда удаётся за счёт верных ответов получить лучший исход, но, к сожалению, Swansong не удалось добиться ощущения, что провал в одном моменте может открыть новый путь в другом. Закрытая возможность — всегда упущенная возможность. И недополученный опыт.

Да и визуальной презентации Big Bad Wolf поучиться бы у коллег из ZA/UM. Swansong, как и The Council, исполнена в полном 3D, что не идёт ей на пользу. В прошлой работе авторы придали персонажам карикатурный вид, что сглаживало впечатление от слабой детализации и топорной анимации. Теперь же художники нацелились на полный реализм, но не рассчитали силы.

Интерьеры выглядят хорошо, местами даже стильно, а вот с героями вышла промашка. Камера в диалогах и роликах любит сконцентрироваться на лицах, и очень зря. Мимика у большинства персонажей оставляет желать лучшего. Если хладнокровный и сдержанный Галеб ещё неплохо воспринимается, то эмоциональная Лейша в каждой второй сцене выглядит крайне неестественно. А уж второстепенные герои местами вообще смотрятся из рук вон плохо, будто времени доделывать их уже не оставалось — открывают рты, и ладно. Всё же в игре, выстроенной вокруг диалогов, это сильно портит восприятие. Остаётся лишь привыкнуть.

* * *

У Big Bad Wolf получилось хорошее ролевое приключение, в котором органично сплетены прокачка и навыки с диалогами и загадками. Над каждой вложенной единицей опыта приходится серьёзно подумать, ведь умения персонажа обязательно отразятся на вашей истории. Но иногда не удаётся отделаться от ощущения, что возможностей не хватает, и чувствуешь себя пленником своего выбора, отрезанным от остальных путей.

Достоинства:

интригующая история с проработанными протагонистами;

удачное сочетание ролевых элементов и интерактивного приключения;

разные варианты прокачки сделают повторные прохождения во многом уникальными.

Недостатки:

слабые анимации и неестественность лиц мешают целиком погрузиться в происходящее;

в навыках и дисциплинах наблюдается явный дисбаланс;

при первом прохождении нельзя перематывать диалоги.

Графика На фоне приятных интерьеров и атмосферных пейзажей Бостона модели персонажей оставляют желать лучшего. Звук Мрачный эмбиент удачно вписывается в атмосферу вампирского детектива. Актёры озвучения проделали хорошую работу, придав всем основным героям уникальный характер. Одиночная игра Разговорная ролевая игра, которую кто-то может назвать визуальной новеллой в обёртке трёхмерного приключения. Оценочное время прохождения Обстоятельное прохождение с доскональным изучением локаций и переигрыванием некоторых ситуаций может занять до двух десятков часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Неспешное приключение про вампирские козни. Для тех, кто любит читать и ставит хорошую историю выше отточенных механик.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео: