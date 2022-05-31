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SnowRunner получила седьмой сезон с гонками на грунтовой трассе и улучшения для PS5, Xbox Series X и S

Издательство Focus Home Interactive и студия Saber Interactive опубликовали обзорный трейлер седьмого сезона SnowRunner — Compete & Conquer. Обновление, превращающее симулятор езды по бездорожью в гоночную аркаду, вышло одновременно с релизом игры на PlayStation 5, Xbox Series X и S.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

В симуляторе появилась новая летняя карта — Burning Mill в американском штате Теннесси. В этой локации размером четыре на четыре километра представлены грунтовый трек, трасса для ралли и палаточный фестивальный городок. Пользователи могут поучаствовать в одиночных испытаниях на время и кооперативных соревнованиях. Доступны два вида гонок — автокросс и заезды по пересечённой местности. Также добавили две новые машины с эксклюзивными ливреями — лёгкий, но мощный скаут Gor BY-4 и гоночный грузовик Sprinter 43-19, выполненный в лучших традициях ралли «Париж — Дакар».

Compete & Conquer бесплатно доступен всем владельцам абонемента Year 2 Pass, а также продаётся отдельно (в Steam — за 279 рублей). Все пользователи могут получить бесплатные косметические предметы, включая десять наклеек для автомобилей.

Snowrunner — Compete & Conquer
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Что касается релиза на консолях этого поколения, то все владельцы SnowRunner для PlayStation 4 и Xbox One могут бесплатно обновиться до новых версий в рамках соответствующего семейства консолей. Среди улучшений — поддержка разрешения 4К и частоты 60 кадров/с, быстрые загрузки и графические изменения (в том числе более качественный эффект глубины резкости). Кроме того, игра получила полную поддержку кроссплея — теперь к заездам позволяют присоединиться и обладателям Nintendo Switch.

В шестом сезоне, Haul & Hustle, начавшемся в декабре 2021 года, игрокам предлагали заниматься лесозаготовительными работами на зимних картах в штате Мэн. Тогда же в симуляторе появился полноценный фоторежим. В восьмой сезон войдут новый регион, транспорт, события и некий «принципиально новый режим». Известно, что разработчики собираются выпустить следующий сезон в виде второго дополнения, которое станет крупнейшим набором контента из всех выпущенных. Также планируется добавить режим «Новая игра +».

SnowRunner вышла на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. В мае прошлого года симулятор пополнил библиотеку Xbox Game Pass. К ноябрю общее количество игроков на всех платформах достигло 5 млн.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Гонки, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: snowrunner, saber interactive, focus home interactive, симулятор, гонки
snowrunner, saber interactive, focus home interactive, симулятор, гонки
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