Завтра библиотека Apple Arcade пополнится головоломным приключением Frogger and the Rumbling Ruins

Издательство Konami и разработчики из студии Q-Games (серия PixelJunk, The Tomorrow Children) анонсировали головоломное приключение Frogger and the Rumbling Ruins («Лягуш и Рокочущие руины»).

По сюжету прыгучий искатель приключений Лягуш отправляется на поиски сокровища и ответов на вопросы о массовом исчезновении лягушат, но по пути к истине встречает Аксоля — загадочное существо с необычными способностями.

«Сокровища в руинах, каменные таблицы, пропавшие лягушата, загадочная мама Аксоля — количество тайн растёт как снежный ком, и добраться до их сути под силу только Лягушу!» — гласит описание Frogger and the Rumbling Ruins.

Игрокам предстоит проложить Лягушу путь через руины, перемещая рельеф. Обещают интуитивно понятные головоломки в трёхмерном пространстве, более 100 уровней, беспощадных боссов и самобытных персонажей.

Релиз Frogger and the Rumbling Ruins ожидается уже завтра, 3 июня, в рамках подписного сервиса Apple Arcade (iPhone, iPad, Mac и Apple TV). Игра будет поддерживать русский язык и займёт 1,4 Гбайт на накопителе.