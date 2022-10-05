Компания NZXT выпустила 27- и 25-дюймовый мониторы Canvas 27F и Canvas 25F. Обе новинки поддерживают разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей) и частоту обновления 240 Гц, а потому предназначены в первую очередь для игровых систем.

Для дисплеев заявляется время отклика в 1 мс, показатель контрастности 1000:1, яркость 400 кд/м2 и поддержка технологии AMD FreeSync Premium, улучшающей плавность игрового процесса за счёт устранения разрывов кадра. Также указывается сертификация VESA Certified DisplayHDR 400. Производитель заявляет, что дисплеи обеспечивают 89-процентный цветовой охват DCI-P3 и 99-процентный охват цветового пространства sRGB.

На защите зрения пользователя стоят технологии Flicker-Free и Low Blue Light. Мониторы поставляются с фирменным программным обеспечением NZXT CAM, которое обеспечивает доступ ко множеству настроек изображения и поддерживает различные профили изображения для игр.

В оснащение мониторов NZXT Canvas 25F и Canvas 27F входят по два разъёма HDMI 2.0, по одному DisplayPort 1.2, по два USB 3.0 Type-A и по одному USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort. Также отмечается наличие одного порта USB 3.0 Type-B и одного 3,5-мм аудиовыхода.

Мониторы будут предлагаться в белом и чёрном цветах и в двух исполнениях: без подставки и со стандартной подставкой. Модель Canvas 25F без подставки имеет ценник в $210. Подставка обойдётся в дополнительные $40. Старшая модель оценивается без подставки в 230 и в 270 долларов с подставкой соответственно. Оба монитора доступны эксклюзивно на сайте производителя NZXT.com

Также для мониторов доступны настольные штативы с повышенной подвижностью и креплением VESA 100 × 100. Версия на один монитор оценивается в $100, а на два — в $170.