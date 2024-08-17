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The Star Named EOS — листая семейный альбом. Рецензия

 
Фотография в играх — тема, достойная отдельной статьи. Здесь можно вспомнить и фоторежимы в крупных проектах, и съемку как отдельную встроенную механику, и инди-игры про фотографию. Почему нам нравится фотографировать виртуальные миры и как через это строится медитативный опыт — обсудим на примере игры как раз про это искусство, The Star Named EOS
Жанр Головоломка
Издатель PLAYISM
Разработчик Silver Lining Studio
Минимальные требования Windows 7 и выше, процессор уровня Intel Core i3, 4 Гбайт оперативной памяти, видеокарта c 1 Гбайт видеопамяти и поддержкой OpenGL 3.3, DirectX 9, 2 Гбайт на жестком диске
Рекомендуемые требования Windows 10 и выше, процессор уровня Intel Core i7, 8 Гбайт оперативной памяти, видеокарта с 4 Гбайт видеопамяти и поддержкой OpenGL 4.5, DirectX 11
Дата выхода 23 июля 2024 года
Локализация Текст
Возрастной ценз Нет
Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch
Официальный сайт

Дэй просыпается в своей комнате, залитой солнцем. На стене — карта со всеми теми местами, которые он обязательно посетит. Дверцы шкафов изрисованы картами звездного неба. На тумбочке — глобус. В сейфе — фотокамера и компас, верные спутники путешественника. На прикроватном столике — письмо от мамы с фотографией из поездки. Не пора ли двинуться ей навстречу с камерой наперевес?

Скорее всего, вы зацепились за слово «сейф» абзацем выше. Хотя, с другой стороны, что необычного, ведь речь о видеоигре, тем более головоломке. Чтобы занимать мозги игрока, разработчики вынуждены прятать разнообразные предметы, необходимые для продвижения по сюжету, самым хитроумным образом, в том числе и нарушая логику вещей. Но в The Star Named EOS подобные моменты очень неплохо объясняются через образный ряд.

Наша цель по ходу действия — повторить фотографии при помощи подручных средств

Наша цель по ходу действия — повторить фотографии при помощи подручных средств

Дэй, отмыкая разные замочки и отыскивая коды от сейфов, роется в памяти. Он фактически ищет ключи к своим воспоминаниям, своей личности, которая на момент начала действия The Star Named EOS словно подернута туманом (можно сказать, даже туманом войны, да). И ищет контакт с матерью, направляясь по ее следам через повторение ее снимков, присланных сыну. Недавно или когда-то? Встретится ли Дэй с ней, или встретить предстоит что-то иное? Именно эти вопросы поначалу задает игра, создавая тем самым нить, на которую бусинами дальше будет нанизываться очень эмоциональный сюжет: про поиск красоты в любом соре, про ощущение своего места в огромной Вселенной, про то, как меняются мечты с течением времени.

Причем раскрываются эти темы с помощью весьма минималистичных средств. В The Star Named EOS нельзя даже ходить! По сути, мы имеем дело с очень продвинутой версией игры поджанра hidden objects. Мне кажется, творение Silver Lining Studio отлично бы смотрелось на мобильных устройствах. Не потому, что оно примитивное или неглубокое (стереотипы о мобильных играх устойчивы, но не вполне верны), а именно по характеру игрового процесса. Ищем на экране активные объекты, взаимодействуем с ними, решаем головоломки и применяем различные предметы. Все решается в пределах одного экрана, никуда перемещаться и рыться затем в инвентаре не надо. Загадки порой непростые, но из-за сокращения вводных решаются и они — просто надо внимательно изучать окружение, обращая внимание на символы, цифры и так далее. При этом обходится, по счастью, без пиксельхантинга, все активные объекты внятно подсвечиваются и очевидны.

В том числе придется делать неожиданные коллажи

В том числе придется делать неожиданные коллажи

Поговорив о базовом игровом процессе, перейдем к специфике The Star Named EOS. Для ее создателей, тайваньской студии Silver Lining Studio, это вторая игра — и обе посвящены искусству, только если Behind the Frame — про рисование с соответствующими механиками, то The Star Named EOS — про фотографию. Но суть примерно одна — поиск и выражение себя через особый взгляд на окружающий мир. И в новой игре Silver Lining Studio даже есть милые отсылки к прошлой, хотя магистральная тема тут совсем иная. Как и основная игровая механика.

Игр, посвященных фотографии, действительно выходит немало: начиная с давнего Pokemon Snap, продолжая более или менее свежими Umurangi Generation, Penko Park, TOEM, Viewfinder, Season: A Letter to the Future и так далее. На самом деле фотография — очень удобный инструмент для «ненасильственного» изучения виртуального пространства. И главное — изучения созерцательного. Этот инструмент вынуждает фокусироваться на окружающем пространстве, присматриваться к нему с вниманием, а не пробегать или прокликивать в поисках решения задачек.

Не обходится и без обязательных для игр-головоломок «пятнашек», благо они здесь несложные

Не обходится и без обязательных для игр-головоломок «пятнашек», благо они здесь несложные

Это, в том числе, метод избегать «симуляции ходьбы» в играх, ориентированных в первую очередь на погружение в атмосферу и сюжет, создавать эмоциональную связь через хотя бы условную интерактивность. Да, по сути, вы просто смотрите на то же самое игровое окружение, но через такой же виртуальный объектив — однако эффект присутствия и того, что вы внутри этого виртуального пространства что-то делаете, а не просто отстраненно по нему перемещаетесь, уже создается. И возникает определенная связь с субъектом игрового действия.

Гидрометцентр предупреждает — ожидается повышенная миядзачность!

Гидрометцентр предупреждает — ожидается повышенная миядзачность!

Дальше — все уже зависит от сверхзадач, поставленных разработчиком, и методов использования этой механики. Где-то, как во Viewfinder, на этом строятся пространственные головоломки, где-то это игра-экскурсия, как Umurangi Generation или Penko Park, а где-то — одна из механик, как в Season или The Star Named EOS. Где последняя, помимо создания дополнительной интерактивности, акцентирует внимание на свойстве фотографии сохранять память. Потому что в конечном счете игрой именно о памяти, ее искажениях и способности человека ее себе возвращать при помощи фотоснимков и оказывается The Star Named EOS. А еще — о способности вести диалог через фотографии. И даже о том, чтобы суметь продолжить другого с помощью искусства.

***

The Star Named EOS — очень короткая и незамысловатая игра с набором достаточно интересных головоломок. Но ее малая продолжительность вместе с очень узко очерченными рамками мира — это как раз достоинство, ведь создатели попросту не успевают потерять фокус. Да, перед нами фактически макроснимок, сделанный с открытой диафрагмой — в зоне резкости буквально несколько объектов, остальное расплывается в красочном боке. Но пристальный взгляд на малое порой важнее, чем попытка охватить сразу всего побольше при помощи панорамы. Как и короткий рассказ способен вызывать более мощные эмоции, чем многофигурная композиция толстого романа. Не могу сказать, что у Silver Lining Studio получилось очень глубокое произведение, но в эмоциональности и умении сосредоточиться на важном ему не откажешь.

Достоинства:

  • трогательная и поэтичная история, рассказанная простыми выразительными средствами;
  • интересные и не слишком муторные головоломки;
  • симпатичный визуальный стиль создан явно под влиянием аниме студии Ghibli.

Недостатки:

  • предельный аскетизм игровых механик;
  • небольшая продолжительность — хотя игре это скорее идет.

Графика

The Star Named EOS точно не назовешь технологичной, но она определенно очаровательна в своем мультипликационном обаянии. Однако хочется придраться к минимальному количеству сцен-экранов — это тоже художественный прием, но бедность студии прямо чувствуется.

Звук

Романтические и мечтательные мелодии под стать происходящему, трогательная песня на титрах — все как подобает подобному проекту со скромными визуальными средствами, где от музыки зависит очень много. Есть даже озвучка не слишком многочисленных текстовых вставок — с ней тоже все хорошо.

Одиночная игра

Головоломка на статичных сценах с возможностью (и порой необходимостью — это тоже головоломные элементы) делать фотографии в процессе. Но через эти механики рассказывается эмоциональная история — и связь незамысловатого игрового процесса и сюжета выстроена очень здорово.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Ориентировочное время прохождения

2-3 часа.

Общее впечатление

The Star Named EOS не ставит перед собой неохватных задач — это скромная, уютная и весьма минималистичная по исполнению игра-головоломка. Но, даже играя на своем игрушечном пианино, разработчики успешно попадают по нужным эмоциональным клавишам. Любителям маленьких трогательных историй на вечер определенно понравится.

Оценка: 8,0/10

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Теги: игра, рецензия, головоломка
игра, рецензия, головоломка
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