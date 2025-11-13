«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R.

Разработчики из студии GSC Game World (серия S.T.A.L.K.E.R.) прокомментировали ситуацию вокруг постапокалиптического кооперативного шутера Misery от Platypus Entertainment, объединяющего идеи S.T.A.L.K.E.R. и Lethal Company.

Напомним, 7 ноября из-за жалобы на нарушение авторских прав страница Misery в Steam оказалась заблокирована. Сообщалось, что GSC посчитала некоторые элементы окружения в игре чересчур похожими на таковые в трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Менеджер сообщества GSC Game World Евгений Базаров (он же McCulkin), отвечая на вопрос пользователя в Discord о причинах блокировки Misery, уточнил позицию студии в отношении проекта Platypus Entertainment.

По словам Базарова, Misery включает материалы (в том числе музыкальные) напрямую из трилогии S.T.A.L.K.E.R. Тем самым разработчики «перешли черту», которая отделяет продукт, «попросту вдохновлённый созданным нами миром», от плагиата.

«У нас нет и никогда не будет никаких возражений против [Misery] в Steam, если разработчики удалят эти материалы из файлов игры. Если бы они прочитали наши рекомендации для создателей контента, проблемы бы не было вовсе», — заявил Базаров.

В Platypus Entertainment говорили, что с обвинениями в нарушении авторских прав GSC Game World не согласны и намерены «бороться, чтоб игру вернули обратно». К моменту публикации этого ещё не произошло.

Misery вышла 23 сентября в Steam. Игра отправляет в зону отчуждения вымышленной Заславской Республики бороться за выживание, обустраивать свой бункер, драться с враждебно настроенными выжившими, мутантами и различными аномалиями.