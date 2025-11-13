Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Перешли черту»: GSC Game World обвинила...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R.

Разработчики из студии GSC Game World (серия S.T.A.L.K.E.R.) прокомментировали ситуацию вокруг постапокалиптического кооперативного шутера Misery от Platypus Entertainment, объединяющего идеи S.T.A.L.K.E.R. и Lethal Company.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Напомним, 7 ноября из-за жалобы на нарушение авторских прав страница Misery в Steam оказалась заблокирована. Сообщалось, что GSC посчитала некоторые элементы окружения в игре чересчур похожими на таковые в трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Менеджер сообщества GSC Game World Евгений Базаров (он же McCulkin), отвечая на вопрос пользователя в Discord о причинах блокировки Misery, уточнил позицию студии в отношении проекта Platypus Entertainment.

Источник изображения: Platypus Entertainment

Источник изображения: Platypus Entertainment

По словам Базарова, Misery включает материалы (в том числе музыкальные) напрямую из трилогии S.T.A.L.K.E.R. Тем самым разработчики «перешли черту», которая отделяет продукт, «попросту вдохновлённый созданным нами миром», от плагиата.

«У нас нет и никогда не будет никаких возражений против [Misery] в Steam, если разработчики удалят эти материалы из файлов игры. Если бы они прочитали наши рекомендации для создателей контента, проблемы бы не было вовсе», — заявил Базаров.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В Platypus Entertainment говорили, что с обвинениями в нарушении авторских прав GSC Game World не согласны и намерены «бороться, чтоб игру вернули обратно». К моменту публикации этого ещё не произошло.

Misery вышла 23 сентября в Steam. Игра отправляет в зону отчуждения вымышленной Заславской Республики бороться за выживание, обустраивать свой бункер, драться с враждебно настроенными выжившими, мутантами и различными аномалиями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery заблокировали в Steam из-за жалобы GSC Game World
Крупное обновление 1.7 добавит в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl хардкорный уровень сложности «Мастер» и не только
«Выглядит фантастически, как и в первый раз»: GSC показала геймплейный трейлер PS5-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер
Создатели Lineage и Guild Wars анонсировали MMORPG во вселенной Horizon от Sony — первый геймплей и подробности Horizon Steel Frontiers
Теги: misery, platypus entertainment, s.t.a.l.k.e.r., gsc game world, шутер
misery, platypus entertainment, s.t.a.l.k.e.r., gsc game world, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 % 4 мин.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 10 мин.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 23 мин.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 35 мин.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 38 мин.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 47 мин.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 54 мин.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 55 мин.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 2 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 4 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 1 мин.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 4 мин.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 6 мин.
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир 8 мин.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 17 мин.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 24 мин.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 36 мин.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 2 ч.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 3 ч.
«Группа Астра» представила семейство ПАК XPlatform для построения ИТ-инфраструктуры «под ключ» 4 ч.