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Gamesblender № 786: «честный» Unity 7, игры за рекламу от Xbox, четыре Fallout и криптокражи в Steam

 
В нашем сегодняшнем Gamesblender: Bethesda официально анонсировала сразу четыре игры во вселенной Fallout, Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой, Unity 7 обещает бесшовный переход без пересборки проектов, а ФБР арестовало хакера, распространявшего вирусы через игры в Steam. Также поговорим о будущем Xbox, обратной совместимости на ПК и необычных игровых гаджетах

 
 
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Теги: gamesblender, unity 7, bethesda softworks, fallout: new vegas, игры
gamesblender, unity 7, bethesda softworks, fallout: new vegas, игры
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