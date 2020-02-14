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Patriot P300: накопители M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD вместимостью до 2 Тбайт

Компания Patriot Memory анонсировала твердотельные накопители серии P300, подходящие для использования в настольных компьютерах, ноутбуках и ультрабуках.

Изделия выполнены в формате М.2 2280 — их габариты составляют 22 × 80 мм. Для подключения применяется интерфейс PCIe Gen3 x4 (спецификация NVMe 1.3).

В семейство вошли пять моделей: вместимостью 128 Гбайт, 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт. Средняя заявленная наработка на отказ — 2 млн часов.

Скорость последовательного чтения данных у двух старших версий достигает 2100 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 1650 Мбайт/с. У накопителей на 256 Гбайт и 512 Гбайт скорость чтения составляет до 1700 Мбайт/с, скорость записи — до 1100 Мбайт/с и 1200 Мбайт/с, соответственно. Наконец, младшая модель может считывать информацию со скоростью до 1600 Мбайт/с и записывать — со скоростью до 600 Мбайт/с.

Все накопители способны выполнять до 290 тыс. операций ввода/вывода в секунду (IOPS) при произвольном чтении данных и до 260 тыс. при произвольной записи (у версии на 128 Гбайт показатель IOPS при записи — 150 тыс.).

На новинки предоставляется трёхлетняя гарантия. Цена варьируется от 35 до 325 долларов США в зависимости от ёмкости. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: patriot, ssd, твердотельный накопитель, накопитель
patriot, ssd, твердотельный накопитель, накопитель
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