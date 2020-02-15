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Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли

В конце прошлого года компания Intel анонсировала 10-нм процессоры Lakefield, которые должны конкурировать с различными ARM-платформами в планшетах и прочих мобильных компьютерах. И постепенно в Сети появляется всё больше информации об их производительности: на этот раз один из чипов Lakefield был протестирован в 3DMark.

Известный сетевой источник с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных бенчмарка 3DMark Night Raid запись о тестировании некоего процессора Lakefield. Этот тест как раз предназначен для мобильных компьютеров с интегрированной графикой, как на x86, так и ARM. В итоге мы можем оценить производительность новой платформы Intel при работе с 3D-графикой с точки зрения как центрального, так и графического процессоров.

Бенчмарк не смог определить, что именно за процессор был протестирован, но источник сообщает, что его тактовая частота составила 1,4 ГГц, и на основании этого предполагается, что здесь был использован Core i5-L16G7 (ранее сообщалось, что его частоты составят как раз 1,4/1,7 ГГц). Характеристики CPU и GPU также не уточняется. Известно, что в этом процессоре должно быть одно производительное ядро с микроархитектурой Sunny Cove (как у Ice Lake) и четыре маломощных ядра Atom Thremont, а также встроенная графика Intel 11-го поколения.

Производительность графического процессора была оценена 3DMark Night Raid в 5305 баллов, тогда как центральный процессор заработал 1714 баллов, а общая оценка системы составила 4036 баллов. Сопоставимые результаты демонстрирует сочетание Celeron G3900 и NVIDIA GeForce MX250. То есть, для маломощной SoC для планшетов, производительность GPU здесь находится на весьма достойном уровне, а вот производительность CPU явно оставляет желать лучшего. Но видимо это обусловлено ограничениями энергопотребления.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: lakefield, intel, процессор
lakefield, intel, процессор
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