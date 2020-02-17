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NVIDIA выпустит 200 видеокарт для Cyberpunk 2077, и это — не GeForce RTX 2077

Компания NVIDIA не стала долго томить публику ожиданием, и уже на следующий день после предварительного анонса, представила видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition — специальную версию своего флагманского игрового ускорителя, посвящённую предстоящей и ожидаемой многими игре Cyberpunk 2077.

Представленная специальная версия GeForce RTX 2080 Ti отличается от обычной эталонной карты Founders Edition более ярким оформлением. Кожух системы охлаждения видеокарты, а также её тыльная усиливающая пластина выполнены в жёлтом и чёрном цветах. Также на тыльной пластине красуется логотип игры Cyberpunk 2077. На данный момент не уточняется, получит ли GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition какие-то особенности в спецификациях. Отмечается лишь, что в комплекте с видеокартой будут идти некие элементы, которые оценят коллекционеры.

Примечательно ещё и то, что компания NVIDIA не планирует продавать новинку. Согласно записи в Твиттер, анонсирующей GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, 77 экземпляров этой видеокарты будут разыграны среди пользователей. Для участия необходимо всего лишь сделать репост записи и отметить в нём вашего друга-геймера, а также добавить хештег #RTXOn. Попутно NVIDIA проводит аналогичную акцию на Reddit, но там будет разыграно всего две видеокарты. Отмечается, что принять участие в розыгрыше могут пользователи со всего мира.

По словам NVIDIA, она выпустит в общей сложности 200 экземпляров GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, что делает их эксклюзивными графическими ускорителями и наверняка приведёт к тому, что на вторичном рынке они будут стоить очень дорого. На данный момент остаётся неизвестным, как будут распространяться оставшийся после розыгрыша 121 экземпляр, но NVIDIA явно дала понять, что продавать их она не намерена.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 2080 ti, cyberpunk 2077, nvidia, видеокарта, розыгрыш
geforce rtx 2080 ti, cyberpunk 2077, nvidia, видеокарта, розыгрыш
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