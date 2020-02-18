Apple признала, что не сможет выручить в первом квартале запланированную ранее сумму

В конце января многим производителям электроники ещё было сложно оценить масштабы влияния вспышки коронавируса на их бизнес. Компания Apple тогда заявила, что рассчитывает в первом квартале выручить от $63 млрд до $67 млрд. Теперь американскому гиганту пришлось признать, что данные показатели не будут достигнуты в силу двух основных причин.

Предприятия подрядчиков Apple в Китае работаю не в полную силу, а на всю страну открыты лишь пять магазинов в Пекине, где у посетителей проверяют на входе температуру, а их количество в зале ограничивается. Часы работы магазинов тоже ограничены, хотя продажа изделий марки через онлайн-каналы не останавливалась ни на минуту. Компания заявила, что будет по мере возможности открывать свои фирменные магазины на территории КНР, но спрос на её продукцию в данном регионе всё равно сократится. За пределами Китая, как отмечает компания, спрос на продукты и услуги марки остаётся высоким, в полном соответствии с ожиданиями.

Второй фактор, который заставил Apple пересмотреть прогноз по выручке, имеет отношение непосредственно к производству изделий этой марки — прежде всего, iPhone. Возврат к нормальным условиям работы на предприятиях подрядчиков Apple происходит медленнее, чем ожидалось. Административные офисы и контактные центры Apple в КНР возобновили работу в нормальном режиме. Объёмы поставок iPhone на мировой рынок будут временно ограничены. Apple подчёркивает, что жизнь и здоровье каждого сотрудника, вовлечённого в процесс производства, имеет для компании первоочередной приоритет. Субсидии на обеспечение мер по здравоохранению удвоены относительно январского прогноза. Apple не стала конкретизировать, каков новый прогноз по выручке на текущий квартал, но обещала поделиться статистикой уже в апреле, при подведении итогов отчётного периода.