Ноутбуки на процессорах AMD завоевали поразительную популярность в России

AMD уверенными темпами наращивает свою долю на процессорном рынке. В первую очередь это утверждение принято относить к сегменту настольных процессоров, но в некоторых регионах компании удаётся добиваться заметных успехов и в других сферах. Например, в России доля ноутбуков, построенных на процессорах AMD стремительно приближается к 50 %.

Согласно отчёту Mercury Research, за прошлый год доля AMD на глобальном рынке мобильных процессоров продемонстрировала рост на 4 процентных пункта, достигнув к концу года величины 16,2 %. Однако данные, собранные аналитической компанией GfK Russia, говорят о том, что в России популярность предложений AMD в мобильном сегменте гораздо выше. Здесь за 2019 год AMD удалось нарастить свою долю примерно в полтора раза, и в четвёртом квартале она достигла внушительных 36,2 %. Более того, за первые два месяца 2020 года AMD смогла дополнительно усилить своё влияние, и по итогам февральских продаж процессорами AMD были оснащены уже 42,8 % мобильных компьютеров, реализуемых через розничные каналы.

Очевидно, что российские покупатели обратили пристальное внимание на мобильные системы, построенные на процессорах AMD Ryzen трёхтысячной серии поколения Picasso. Их анонс состоялся как раз в начале 2019 года, и по состоянию на февраль этого года такие процессоры, относящиеся к сериям Ryzen 3 и Ryzen 5, были установлены уже в 19,2 % от числа всех проданных в России ноутбуков.

Павел Василенко, руководитель направления мобильных ПК Acer в России, комментирует: «Acer была одним из первых производителей, которые привезли еще первые ноутбуки на Ryzen на российский рынок два года назад. С тех пор мы постоянно наблюдаем рост интереса к ноутбукам на процессорах Ryzen и увеличение их доли, как в стандартных ноутбуках, так и в игровых».

И действительно, решения AMD оказались довольно востребованы в качестве основы игровых моделей мобильных компьютеров. В этом сегменте доля процессоров AMD смогла к февралю достичь величины в 32,1 %. Аналитики GfK Russia особо отмечают, что ASUS TUF GAMING FX505DY (BQ109) и Acer Nitro 5 AN515-43 (R1Y4), построенные на базе четырёхъядерного и восьмипоточного процессора Ryzen 5 3550H, по итогам февраля этого года вошли в пятёрку самых продаваемых игровых мобильных конфигураций.

Более того, по данным Яндекс.Маркет за этот же период ASUS TUF GAMING FX505 занял позиции самого востребованного ноутбука на российском рынке в целом. Утверждается, что спрос на данную модель перерос даже интерес покупателей к любым моделям Apple MacBook, которые не учитываются в статистике GfK Russia.

Особенность рыночного положения AMD заключается ещё и в том, что процессоры компании сейчас присутствуют главным образом в моделях ноутбуков средней и нижней ценовой категорий. Например, в то время как в ноутбуках в ценовом диапазоне от 50 до 60 тысяч рублей доля процессоров AMD достигает 27,7 %, в более дорогих моделях «красные» чипы можно встретить лишь в 7,3 % случаев.

Впрочем, сейчас AMD имеет отличную возможность нарастить своё присутствие именно в дорогих моделях мобильных компьютеров. Помочь компании в этом должен состоявшийся анонс нового поколения процессоров Ryzen четырёхтысячной серии, относящихся к поколению Renoir. Они могут предложить пользователям новую микроархитектуру Zen 2 и шесть или восемь вычислительных ядер, и благодаря этому ноутбуки, построенные на таких процессорах, могут быть производительнее флагманских предложений с процессорами Intel.

Планы по существенному расширению модельных рядов ноутбуков, построенных на процессорах AMD, вынашивают все основные игроки этого рынка: Acer, ASUS, Lenovo, HP, Honor и MSI. Общий настрой производителей хорошо выражает Павел Василенко: «В этом году портфолио ноутбуков Acer на процессорах Ryzen расширилось тремя новыми моделями в игровом сегменте, одной моделью в ультрабуках и несколькими моделями в стандартных форм-факторах. Большая часть из этих моделей построена на базе четвертого поколения процессоров Ryzen. Мы уверены, что спрос на решения на этих процессорах будет и дальше расти».

Напомним, в ближайшие месяцы ожидается существенное расширение числа конфигураций мобильных систем на базе Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2. Как обещает сама AMD, в этом году ассортимент ноутбуков с процессорами компании увеличится как минимум до 135 моделей.

А некоторые из производителей, например ASUS, готовы cделать на новые предложения серии Ryzen 4000 особую ставку. «AMD за последние пару лет сделали большой технологический рывок, при этом сохранив привлекательную цену, что в свою очередь отразилось на востребованности этих решений у пользователей. В связи с этим мы значительно расширили модельный ряд ноутбуков ASUS на AMD в 2019 году, а благодаря выходу Ryzen 4000 в 2020 — он станет еще больше и уже будет включать в себя такие уникальные решения как ROG Zephyrus G14 с инновационным матричным дисплеем AniMe Matrix», — обещает Кирилл Погорелов, руководитель пресс-службы ASUS в России.