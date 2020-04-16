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Ноутбуки на процессорах AMD завоевали поразительную популярность в России

AMD уверенными темпами наращивает свою долю на процессорном рынке. В первую очередь это утверждение принято относить к сегменту настольных процессоров, но в некоторых регионах компании удаётся добиваться заметных успехов и в других сферах. Например, в России доля ноутбуков, построенных на процессорах AMD стремительно приближается к 50 %.

Согласно отчёту Mercury Research, за прошлый год доля AMD на глобальном рынке мобильных процессоров продемонстрировала рост на 4 процентных пункта, достигнув к концу года величины 16,2 %. Однако данные, собранные аналитической компанией GfK Russia, говорят о том, что в России популярность предложений AMD в мобильном сегменте гораздо выше. Здесь за 2019 год AMD удалось нарастить свою долю примерно в полтора раза, и в четвёртом квартале она достигла внушительных 36,2 %. Более того, за первые два месяца 2020 года AMD смогла дополнительно усилить своё влияние, и по итогам февральских продаж процессорами AMD были оснащены уже 42,8 % мобильных компьютеров, реализуемых через розничные каналы.

Очевидно, что российские покупатели обратили пристальное внимание на мобильные системы, построенные на процессорах AMD Ryzen трёхтысячной серии поколения Picasso. Их анонс состоялся как раз в начале 2019 года, и по состоянию на февраль этого года такие процессоры, относящиеся к сериям Ryzen 3 и Ryzen 5, были установлены уже в 19,2 % от числа всех проданных в России ноутбуков.

Павел Василенко, руководитель направления мобильных ПК Acer в России, комментирует: «Acer была одним из первых производителей, которые привезли еще первые ноутбуки на Ryzen на российский рынок два года назад. С тех пор мы постоянно наблюдаем рост интереса к ноутбукам на процессорах Ryzen и увеличение их доли, как в стандартных ноутбуках, так и в игровых».

И действительно, решения AMD оказались довольно востребованы в качестве основы игровых моделей мобильных компьютеров. В этом сегменте доля процессоров AMD смогла к февралю достичь величины в 32,1 %. Аналитики GfK Russia особо отмечают, что ASUS TUF GAMING FX505DY (BQ109) и Acer Nitro 5 AN515-43 (R1Y4), построенные на базе четырёхъядерного и восьмипоточного процессора Ryzen 5 3550H, по итогам февраля этого года вошли в пятёрку самых продаваемых игровых мобильных конфигураций.

ASUS TUF Gaming FX505DY

ASUS TUF Gaming FX505DY

Более того, по данным Яндекс.Маркет за этот же период ASUS TUF GAMING FX505 занял позиции самого востребованного ноутбука на российском рынке в целом. Утверждается, что спрос на данную модель перерос даже интерес покупателей к любым моделям Apple MacBook, которые не учитываются в статистике GfK Russia.

Особенность рыночного положения AMD заключается ещё и в том, что процессоры компании сейчас присутствуют главным образом в моделях ноутбуков средней и нижней ценовой категорий. Например, в то время как в ноутбуках в ценовом диапазоне от 50 до 60 тысяч рублей доля процессоров AMD достигает 27,7 %, в более дорогих моделях «красные» чипы можно встретить лишь в 7,3 % случаев.

Впрочем, сейчас AMD имеет отличную возможность нарастить своё присутствие именно в дорогих моделях мобильных компьютеров. Помочь компании в этом должен состоявшийся анонс нового поколения процессоров Ryzen четырёхтысячной серии, относящихся к поколению Renoir. Они могут предложить пользователям новую микроархитектуру Zen 2 и шесть или восемь вычислительных ядер, и благодаря этому ноутбуки, построенные на таких процессорах, могут быть производительнее флагманских предложений с процессорами Intel.

Планы по существенному расширению модельных рядов ноутбуков, построенных на процессорах AMD, вынашивают все основные игроки этого рынка: Acer, ASUS, Lenovo, HP, Honor и MSI. Общий настрой производителей хорошо выражает Павел Василенко: «В этом году портфолио ноутбуков Acer на процессорах Ryzen расширилось тремя новыми моделями в игровом сегменте, одной моделью в ультрабуках и несколькими моделями в стандартных форм-факторах. Большая часть из этих моделей построена на базе четвертого поколения процессоров Ryzen. Мы уверены, что спрос на решения на этих процессорах будет и дальше расти».

Напомним, в ближайшие месяцы ожидается существенное расширение числа конфигураций мобильных систем на базе Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2. Как обещает сама AMD, в этом году ассортимент ноутбуков с процессорами компании увеличится как минимум до 135 моделей.

А некоторые из производителей, например ASUS, готовы cделать на новые предложения серии Ryzen 4000 особую ставку. «AMD за последние пару лет сделали большой технологический рывок, при этом сохранив привлекательную цену, что в свою очередь отразилось на востребованности этих решений у пользователей. В связи с этим мы значительно расширили модельный ряд ноутбуков ASUS на AMD в 2019 году, а благодаря выходу Ryzen 4000 в 2020 — он станет еще больше и уже будет включать в себя такие уникальные решения как ROG Zephyrus G14 с инновационным матричным дисплеем AniMe Matrix», — обещает Кирилл Погорелов, руководитель пресс-службы ASUS в России.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: amd, ноутбуки, ryzen
amd, ноутбуки, ryzen
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