В 2019 году 5G-чипы заняли 2 % мирового рынка baseband-процессоров

Компания Strategy Analytics оценила расстановку сил на мировом рынке baseband-процессоров — чипов, которые отвечают за связь в мобильных устройствах.

Сообщается, что в 2019 году глобальная отрасль baseband-решений показала трёхпроцентный спад. В результате, её объём по итогам прошлого года составил приблизительно $20,9 млрд.

Крупнейшими игроками рынка являются Qualcomm, Huawei HiSilicon, Intel, MediaTek и Samsung LSI. Так, на долю Qualcomm пришлось около 41 % в общем объёме выручки. HiSilicon контролирует примерно 16 % отрасли, а Intel — 14 %.

Strategy Analytics отмечает, что на 5G-изделия пришлось почти 2 % в общем объёме поставок baseband-процессоров в штучном выражении. В денежном исчислении 5G-решения заняли 8 % рынка. То есть они всё ещё стоят ощутимо дороже аналогичных чипов для прежних поколений мобильных сетей.

Крупнейшими производителями baseband-процессоров с поддержкой мобильной связи пятого поколения являются Huawei HiSilicon, Qualcomm и Samsung LSI.

В текущем году, как ожидается, доля 5G-изделий в общей массе baseband-процессоров существенно вырастет. Правда, на рынок в целом негативное влияние, по мнению экспертов, окажет продолжающееся распространение коронавируса. В частности, уже сейчас наблюдается значительное сокращение спроса на смартфоны по всему миру, и в дальнейшем ситуация может только усугубиться.