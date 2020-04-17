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Смартфон Huawei nova 7 Pro показался в рекламном видео до анонса

Презентация новой серии смартфонов Huawei nova 7 ожидается только на следующей неделе, 23 апреля, но в Сети уже появился официальный рекламный ролик, показывающий одну из новинок со всех ракурсов.

Смартфон для китайского рынка рекламирует популярный певец Джексон И (Jackson Yi Yang Qian Xi).

В ролике можно отчётливо увидеть, что экран смартфона получил закруглённые края. Есть предположение, что нам показали старшую модель серии — nova 7 Pro. По слухам, это устройство построено на базе флагманского мобильного процессора Kirin 990 5G.

Добавим, что в базе данных теста Geekbench появилось некое устройство Huawei под кодовым именем HNB-AN10. Инсайдеры сообщают, что речь идёт о средней версии nova 7. Результаты теста показывают, что новинка имеет 8 Гбайт оперативной памяти и находится под управлением операционной системы Android 10. Также устройство использует восьмиядерный процессор с базовой частотой 1,84 ГГц. Вполне возможно, что это недавно анонсированный 7-нм SoC Kirin 985.

Ожидается что помимо моделей nova 7 и nova 7 Pro китайская компания Huawei 23 апреля представит модель младшего звена — nova 7 SE. Этой новинке приписывают процессор Kirin 820.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, nova, смартфон, видео
huawei, nova, смартфон, видео
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