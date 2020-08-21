Xiaomi оснастит новый смартфон Poco экраном с частотой обновления 120 Гц

Интернет-источники опубликовали неофициальную информацию о новом смартфоне Xiaomi, который выйдет под брендом Poco. Утверждается, что к выпуску готовится аппарат с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Напомним, что бренд Poco был представлен компанией Xiaomi в Индии ровно два года назад — в августе 2018-го. На мировом рынке эта марка известна как Pocophone.

Сообщается, что новый смартфон Poco получит качественный дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц. В оснащение якобы войдёт многомодульная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком.

«Сердцем» послужит процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Чип содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G, обеспечивающий поддержку сотовых сетей пятого поколения.

Наконец, говорится о наличии аккумуляторной батареи с 33-ваттной быстрой подзарядкой.

Ожидается, что официальная презентация новинки состоится в текущем квартале. Смартфон может стать конкурентом модели среднего уровня OnePlus Nord.